小時在香港唸的是英文學校，還要（很痛苦地）修讀英國文學唸莎士比亞，但離港後才驚覺，以往所學的英文只是「課本／課堂英文」，當地人在日常生活中，根本不是像課本英文那樣講話的。那是非常震撼的發現，於是我重新思考，語言應該如何學？人在異地，就當英文是一種新語言，由零開始重新學過。我開始注意當地人的發音、語調、語氣、語境、文化和思維，這統統在港學習時是較少強調的，但其實相當重要。當我開始着重語言的發音，一直到其思維後，英文就變得相當有趣和生動。

我發現學英文要訓練「英文耳」和「英文腦」，即訓練到聽當地人說話／電視／電影／電台／新聞等要不費吹灰之力、很自然舒服地去聽；用上英文書寫和講話時，就要用英文腦去思考，並非用中文思考，再在腦內譯成英文。訓練英文耳，要把自己浸泡在英文語境，那時由晨早開始，我就扭開電視，讓耳朵熱身。聽得多，自然留意到一些潛藏的英語結構（指的並非那些在課本／課堂英文學的文法結構），發現更多，自然慢慢發展到英文腦，在需要時，可由中文腦轉換成英文腦書寫和說話。這一切，都需要時間和努力，但動力才是最緊要。沒有由心而發的動力，學語言就只變成像一門遙遠的學科而已。

幸好我小時面皮夠厚，無懼跟當地人交談，在學校、銀行、書店、商場等，去到哪裏都享受交談的機會。書本英文甚少教俚語，當在交談中遇上不明白的俚語，就問對方何解。我的經驗是，以英文為母語的當地人（native speakers）根本不會歧視非母語人士，他們見到有人那麼積極和投入地學自己的語言，反而會體諒和盡力講解，因此，我很快地就跟當地人交朋結友。很多時，那些挑剔別人英語如何如何的，大多根本不是native speakers。而有趣的是，很多時挑剔別人的人，實質自己在那方面的水平亦不見得很有資格批評人。

語言是一樣很有趣的東西，不能只單靠背詞彙和硬啃文法就能好好掌握，若當中的發音、語調、語氣、語境、文化和思維忽略了，也就是同時間把當中的魅力和趣味一併抹殺了。