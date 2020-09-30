英國高考評級風波 對港有何啟示？

新冠病毒第三波疫情漸趨平穩，學校陸續恢復面授課堂，但因學校停課多時影響教學進度，考評局針對應屆中學文憑試（DSE）作出多項特別安排。英國早前因疫情取消公開考試，改以校本評分為基礎，再按演算法調整決定考生成績，惟結果有近4成評分被降級，觸發大批學生上街示威。這場評分風波，對本港籌備DSE有何啟示？

考評局就應屆DSE作出的特別安排，包括把24個甲類科目的筆試，延至明年4月23日至5月17日舉行。如疫情加劇，至6月3日仍未能開考，便會取消DSE，按校內成績及學校過去的表現進行「等級預測」，從而得出考生的成績。

等級預測準確度成疑 恐爭議

根據考評局的報告，「等級預測」是指通過蒐集校內評核數據，從而制定一套預測學校考生DSE等級的方法。根據報告的說法，教師最清楚學生的學習表現，因此由學校提交的成績，應該最能反映學生的能力水平，而學校提交的分數可選自中六成績表的分數、中六模擬考試的分數、中六第一學期考試的分數等。

校內成績有其參考價值，但用作評定DSE成績也有缺陷。考評局自2013年起，每年邀請學校教師預測學生在不同科目的等級。以今年的DSE成績為例，結果預測與實際等級一致的比率，介乎3成至7成之間。

有報章評論認為，即使上述機制準確度成疑，但不代表毫無價值，若校內表現與公開試成績差天共地，便反映學校出現兩種情況，一是校本評估的內容、模式與方法，甚至評分機制與公開試存在巨大差異；二是學校評估質素未達水平，其教學規劃、考評設計應作調整。

但值得關注的是，本港學校的面授課堂先後受反修例風波及疫情影響，已連續2個學年無法如常進行，教師對學生等級的預測可能出現很大的誤差。英國較早前因應疫情改動公開試的評級機制，便因結果與考生的校內成績出現差距，而鬧得滿城風雨。

英4成學生遭降級 引發示威

受疫情影響，英國政府取消了今年的會考（GCSE）及高級程度會考（A-Level）公開試，並推出一套機制調整考生的校本評級。在英格蘭地區，資歷及考試規例局（Ofqual）最初要求教師，估算每名學生在不同科目的等級，並為相同估算等級的學生排名。然後局方再透過演算法，按照過往3年同校學生的考試表現，調整評分。

Ofqual當時解釋，因教師估算等級時通常會較「鬆手」，故有必要以演算法調整。類似的演算法調整機制，也有應用於威爾斯及北愛爾蘭地區的公開考試之中。成績於8月中揭曉，在英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地區的A-Level學生中，共有近4成的最終評分低於教師評分，其中英格蘭地區有35.6%評分被降一級、3.3%評分遭連降兩級。

這次受降級影響的學生，大多數都是就讀由政府資助的公立學校。當地有評論認為，私立學校資源豐富、收生嚴謹，以往在公開試的整體表現較佳，使學生成績獲得優勢；而就讀整體成績較遜色學校、但校內表現出眾的學生，卻最受打擊。事件觸發大批學生示威，當局最終「轉軚」，除少數經調整後成績獲提升的學生，其餘成績均以教師估算評分作準。

前車可鑑，若應屆DSE要以「等級預測」決定考生的最終成績，同樣可能觸發大批教師、家長及學生不滿。當局應盡快仔細分析已獲取的數據，了解學校在收集學生成績時遇上的問題，並按需要加以協助，例如為一致比率偏低的學校提供支援和指引，冀能改善機制的準確度。

取消中英文口試 研電子化

除了精簡校本評核外，局方為顧及社交距離，決定取消中文及英文科的口試，並上調其他考卷的比重。有關安排或會影響口語溝通能力出色、但不擅長閱讀及寫作學生的中英文科總等級，因此取消口試可能削弱這類考生入讀大學的機會。

局方表示正研究把口試電子化，但其實部分學術機構，例如國際英語語言測驗，已向部分國家的考生提供視像口試。以澳洲為例，口試的考核內容、評分準則等，均與以往一樣，但考生到達考場後，不會與考核員在同一房間進行口試，雙方會改為透過視像形式溝通。

此外，多間大學多個月前已轉為網上教學，學生也被安排在網上進行小組討論。考評局可參考上述例子，制定妥善的考核流程，讓口試重新納入中英文科的考核範圍，更全面地評核考生的語文能力。

應屆考生苦讀多年，期望入讀心儀學科，疫情久久未散，已打亂了他們的備試部署，當局需確保他們的能力得到公平的評估，減低疫情對他們的影響。

▲ 疫情下學生的學習進度受到影響，考評局決定把應屆中學文憑試24個甲類科目的筆試延期舉行。（資料圖片）