只能唱愁？ 黑奴爵士樂與嘻哈啟示

昨天提到新奧爾良是爵士樂（Jazz）發源地，而爵士樂是黑奴音樂演化而來。在美國有人這樣說，身為黑人，只有在打籃球或者唱歌玩音樂有成就時，人家才會認同是美國人，否則平平凡凡，實現「美國夢」的階梯非常狹窄，莫說出人頭地，擺脫貧窮也有困難。

「Jazz」這個字在20世紀才出現，之前叫Jass，來源沒有確切說法。有說源於法文，說來自新奧爾良紅燈區女子茉莉花（jasmine）香水味，或者源於現已過時的俚語jasm，意思是充滿活力、朝氣，亦有說帶點俗，難登大雅之堂。然而，Jazz今天已被廣為接受，惟黑人卻不是。

非洲拉丁音樂結合 黑奴藍調訴苦

19世紀初，美國人從拿破崙手上買下新奧爾良在內的路易斯安那州，令全國領土增倍。新奧爾良成為美國最主要港口城市之一，海路運輸發展也帶來大量非洲黑奴和非洲音樂，尤其是西非。很多黑奴由非洲被運到美洲，最先目的地是中美洲，於是不同非洲音樂結合了拉丁音樂，出現新的音樂文化。黑奴在美國落腳後，逐漸形成自己的音樂體系。在辛苦為白人耕田勞作時，哼起後來被稱為Blues（藍調）的work song，內容有關奴隸生活，以田間吟唱來解脫內心痛苦。

在新奧爾良，今天仍有「剛果廣場」，當年逢星期日，黑奴們在那裏相聚，找尋一份叫希望的快樂。他們帶來了不同的歌唱、舞蹈和樂器演奏風格，交滙糅合成新的音樂方式。

美國黑人音樂的興起，除了靠黑奴，還有Creole（克里奧爾）人，即歐洲殖民者和黑奴所生的混血人種。在美國從法國買下路易斯安那之前，Creole的待遇和白人一樣，接受高等教育，一些還到歐洲接受西方音樂培養。當美國人買下這片土地後，所有Creole一律被視為黑奴，被迫與黑奴一起生活。美國解放黑奴後，這些黑人和Creole變成自由人，但仍然很難在白人社會立足，其實今天的境況也類似。他們找不到好工作，有人於是組建樂隊演出謀生。

新奧爾良作為繁忙的通商港，自不然有大量娛樂場所供人消遣，帶動更多黑人投身音樂。黑人音樂中的Blues，結合Creole的西方音樂等元素，當中注重在腦海即興編音樂，來自西非的這類創作形式，新奧爾良的黑人音樂家們，逐漸創造出新的演奏方式--爵士樂，即興獨奏和集體合奏相結合的演奏方式。

一般由數人組成的樂隊，選定一首樂曲後，便開始即興配上和聲及其他變化，所選的樂曲可以是Ragtime、Blues……1920年代，大量黑人從南方遷移至芝加哥等大城市，當中包括許多爵士樂手，在芝加哥演出謀生，爵士樂得以更廣泛傳揚。

人都求變，所以世界在變。今天，另一種在上世紀90年代極受歡迎的音樂Hip Hop（嘻哈），成為主流音樂一部分。在美國最重要的音樂獎格林美獎5大音樂類別，與Pop、R&B、Rock及Folk並列。這種說唱音樂，乃非裔樂手強項。

前幾天剛剛有新聞，當今美國最火的嘻哈天后、「重型黑珍珠」Lizzo，成為歷來首個黑人大號女性登上有「時尚聖經」之稱的美國版《VOGUE》雜誌單人封面。這位Rapper能夠被美國版《VOGUE》主編，電影《穿Prada的惡魔》主角原型、時尚界女王Anna Wintour看中，也不簡單了。去年，Lizzo就已登上《VOGUE》英國版封面，成為史上首位登上4大版本《VOGUE》封面的女歌手。

200多磅、32歲的Lizzo，從小到大聽了太多次被叫「肥婆」，被各種難聽的說話攻擊。最後她想通，苗條與否並不能反映幸福程度，於是她決定好好愛自己，做自己喜歡的。在事業上，3年前憑藉一首《Truth Hurts》（https://youtu.be/P00HMxdsVZI）一炮而紅。《時代雜誌》曾評選她為年度女歌手，她在今年獲得8項最多的格林美提名，最終成功揮低4大天后，勇奪「最佳獨唱歌手」。黑且胖，仍獲得主流市場認可，是市場花招？或者Black Lives Matter壓力？也許的確有實力。

有評論說她的音樂像一股清流，激勵人心：「就像當我坐在麥當勞外停車場痛哭流涕時，那個安慰我，說親愛的，一切都會沒事的人。Lizzo自己亦表示，想透過音樂給弱勢群體力量，告訴人「你值得最好的生活」。

爵士樂廣為接受 何時輪到黑人？

流行音樂從來是極具感染力，在不同時代反映不同訴求。黑人音樂和黑人音樂家，一直在借助音樂，進一步傳達對於種族和文化平等自由的意願。可以是爵士哀怨的訴苦，可以是嘻哈節拍抑揚的激勵。Jass演變成Jazz的故事告訴我們，所有具價值的事物，隨時間會成功，毋須心急亂衝。

至少有百多年歷史的Jazz，已廣為接受，融入主流，但是何時輪到黑人？抑或只有少數人方可以擺脫困境例如Lizzo？今天，黑人在巴士不再需要被迫和白人分開坐，但只佔全國人口13%的黑人，在美國白人社會真的會被平等看待？抑或作用只是大選年具有價值的一張選票？

歐洲古典音樂，叫聽眾靜靜坐着洗耳恭聽，非洲音樂化成的爵士樂，特色則在於即興反映生活情緒，拉近與聽眾距離，各有各特別。音樂本無好壞，種族也不應分界，非裔黑人尋求平等的呼聲，盎格魯-撒克遜白人（White Anglo-Saxon）何時認真洗耳恭聽呢？