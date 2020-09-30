乘客不讓座 靠科技提醒？

台北市將試驗在公共交通上安裝「讓座鈴」，讓有需要人士按鈴，提醒乘客讓座。因讓座而引起的爭議不時發生，各地正嘗試以科技緩解此類情況。

台北的公共交通與本港一樣設有優先供有需要人士坐的博愛座，但博愛座卻不時引發爭議。台北市交通局將在12月起在部分幹綫試驗「讓座鈴」，需要座位的乘客按鈴後，鈴聲會提示乘客讓座，若沒有人讓座，則廣播系統會呼籲其他乘客讓座。

港38%長者 乘公交不獲讓座

讓座是一種美德，但香港基督教女青一項調查發現，37.5%的長者在乘搭公共交通工具時不獲讓座，雖有逾6成長者每周使用公共交通工具超過3次，獲讓座超過3次的長者卻僅得6%。此外，本港過去亦不乏無人讓座予孕婦，或傷殘人士的新聞。

讓座與否固然是自願，但部分人士對座位有需求卻未得讓座，究竟問題出在哪裏？理工大學社會政策研究中心調查發現，5成半市民認為乘客普遍低頭使用智能手機或平板電腦，是不讓座的主因，亦有約3成認為是港人缺乏公德心所致。

全神貫注、戴上耳機打機或看片時若非有人點醒，莫論讓座予有需要人士，更或隨時坐過站。當下人們工作及學習壓力大，因此在車上打盹片刻也是常態，台灣社媒群組「爆廢公社」曾有人上載照片，顯示一名年輕女士一上巴士便累倒在博愛座上，但亦開着手機顯示「需要讓座請叫我」的字句，引起網民共鳴。

此或反映不讓座並非一定是因人們自私或無公德心，而是因某種原因未能察覺到他人需要獲讓座。東亞文化尤其傾向含蓄，人們較少直接表達需求，會否是箇中落差的一個成因？

外地便嘗試借助科技改善問題，讓人毋須開口便可讓他人得知自己有需求。台灣桃園市早前試驗性推出類似台北的系統，讓持有愛心卡及敬老卡的人士在上車後拍卡，亮起讓座燈並發出「請讓座」的提示，孕婦、不能久站者等隱性需求人士，一樣可以申請。

韓國釜山市在2016年於地鐵車廂內安裝一套藍牙系統，供孕婦使用，因孕婦在懷孕初期「未見肚」，很難有人主動讓座。她們只需攜帶一個小型無綫藍牙訊號發射器，走進座位附近，則座位會自動亮起燈號，提醒人們讓座。

英推手機App 提醒讓座孕婦

英國倫敦地鐵更與科企Babee on Board合作推出一款名為Request Seat的手機App，孕婦上車後點擊該App，便可發出藍牙訊號讓附近有安裝該軟件者得知有人需要讓座。

要幫助有需要人士在公交有位可坐，除用各種方法將其需求傳遞予車上乘客，前提是乘客本身有公德心，肯將座位讓出，否則科技再先進，也彌補不了人心的缺失。

▲ 為有需要人士讓座是一種美德，惟在公共交通上因讓座引起的爭議時有發生。（資料圖片）