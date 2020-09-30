中國應對新變局 走出去贏錢贏尊重

中共十九大五中全會將於下月底召開，審議十四五（2021至2025年）規劃，消息指當局會設定較低經濟增長目標。相信是因應外圍形勢劇變，以雙循環和推動高質量創新科技產業發展應對，冀釋放內需潛力，令經濟實現跨越式發展。

布局創科雙循環 彈性增長目標

外電引述消息人士指，中國在制定十四五規劃時，內部曾討論過放棄訂立經濟增長目標，以增加靈活性，但有聲音認為不設目標，哪來方向，傾向將目標訂在5%以上，明顯低於十三五的6.5%目標。

當局此舉是出於現實需要。首先，外圍持續爆疫，歐洲部分城市要再度封城，對中國產品需求轉弱，且疫情何時受控，各國心裏也沒底，令中國出口添上陰霾。疫情亦令多國認識到過度倚賴中國供應鏈的弊端，出於安全起見，可能將一些涉及醫療衞生、國家安全的產業鏈回流，全球產業鏈重整料將影響中國出口。

此外，中美矛盾加劇，美國揚言要與中國脫鈎，先後狠打貿易戰、科技戰和金融戰，為了封殺中國高科技產業，更不惜限制外國企業向華出口含有美國技術的軟件和芯片。盡管中國百般克制，但科技脫鈎的大趨勢已成，中美關係今非昔比，中國未來走的路也截然不同，須重新布局。

國家主席習近平早前提出以國內大循環為主題，促進國內國際雙循環的新發展格局。惟內循環並不是從國際轉到國內那麼簡單，也並非應對疫情和中美衝突的權宜之計，而是一場持久戰，務求改變過往進口外國生產原料，中國加工製造，再出口外銷格局，打造出將產業供應鏈自產自銷，帶動經濟產業轉型升級。

中國有龐大市場支撑內循環發展，但要將經濟重點轉向內需的新發展戰略，卻面對很多問題，北大國家發展研究院名譽院長林毅夫強調，需要深化改革來提高經濟效率，推進土地和住房制度改革以促進城鎮化，並縮窄城鄉收入差距。此外，還須理順結構性問題，解決民眾住房難、看病難、上學難等問題，才能讓民眾願意加大消費，激發內需潛力。

中國14億人內需 驅動下輪全球化

另一方面，中央之前也提出要重點培育和打造10個具有全球影響力的戰略性創新科技產業，包括5G產業、關鍵芯片、新能源等。當局深明在西方科技圍堵下，只有透過自主創新，才有望打造出經濟動能新引擎，突破封鎖。

芯片投資成本高、門檻高、周期長，經濟效益難以短時間內浮現，但為免繼續被西方卡脖子，中國須傾全國之力研發。同時亦須加大投資力度在創新科技，透過5G、大數據和人工智能技術，對產業鏈進行升級改造，有助突破產業發展瓶頸，進而促進消費，讓企業願意增聘人手，創造更多就業機會，吸納每年幾百萬高校畢業生，達到穩就業、穩經濟作用。

花旗的研究報告便指出，在十四五期間，中國須重大轉型，塑造中國新時代。而阿里巴巴創辦人馬雲預期，中國14億人內需，會驅動下一輪真正全球化，從而帶動世界經濟。馬雲更呼籲中國企業堅定地走向全球，但不是去征服全球，走出去不僅要贏來利潤，也應贏回尊重！

責任編輯：黃鑠安