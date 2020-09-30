中秋是一個團聚的節日，但今年的中秋節很不一樣。在限聚令下，一家人要齊齊整整外出吃一頓飯做節也有問題，但社區仍然有零星沒源頭個案，還是留在家中吃住家菜比較安穩。

每年集團內子公司都會各自有中秋聚餐，但今年因為疫情關係，很多都取消了。

在我20多年的管理生涯中，這是最困難的一年。經濟受到疫情打擊，廣告市道無可避免地收縮，萎縮的程度是我30多年來未見過的。有些今年才加入我們集團的同事，可能還未體驗過共享成果，便要先共度時艱。

疫情已經是新常態，即使最樂觀的估計也認為明年中才能過正常生活，廣告市道要回到疫情之前，可能還要好幾年。

另外，因為抗疫要保持社交距離，令我們更難培養歸屬感和向心力。每個月的生日會和一年一度的集團晚宴都取消了。由於不少時間都是在家工作，同事連見面的機會也大減，更難維繫感情。我以前每個星期都會盡量找個同事吃早餐，又或喝咖啡聊聊，但今年以來，這些會面10次也沒有。

感激子公司負責人在這困難時期仍努力維繫團隊，感激每位同事無論在家還是在公司工作，也都全力以赴，疫情沒有把我們擊倒，我們仍然生存得很好，疫情過後，我相信我們會變得更強壯。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》