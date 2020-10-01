古今中外都對月亮有很多幻想，更有不少西方文獻記載月亮如何影響人的心智、精神和情緒。在詩人和作家筆下，多少浪漫愛情就在朦朧月下發生，故英文有moonstruck一詞，形容愛到發晒狂的瘋癲狀態，好像遭月猛擊一樣。談情說愛，一加上月亮，對很多人來說，意境就來了，試幻想一下：來一句When I look into your eyes, I am moonstruck.（看着你的明眸時，我如遭月猛擊，被迷倒了。）嘩，當堂把那些「想你」、「掛住你」、「miss you」都比下去。

還有一句片語「to moon over」，亦指對某人陷入癡迷狀態，但通常指一廂情願的單戀，就如可望而不可即的月亮，空餘無望的思念，例如：His mind is all about mooning over the girl.（他滿腦子都是對那個女孩無望的思念。）自古以來，人類愛的情懷，就好像跟月亮分不開似的，一切都是月亮惹的禍。

然而，我從小就缺這條「月亮浪漫」筋，那些跟月亮有關的浪漫愛情文學作品，從不是我杯茶，大抵是骨子裏最怕那些見到月亮就陷入詩人情懷的男人吧！男人，還是陽光一點好。不過，莎士比亞在《羅密歐與朱麗葉》裏有一句好啱聽：O, swear not by the moon, th' inconstant moon, That monthly changes in her circle orb, Lest that thy love prove likewise variable.（當代英語：Do not swear by the moon, for she changes constantly, then your love would also change.）用廣東話演繹莎士比亞這一段，就是：「咪向個月光發誓啦，佢成日變形㗎嘛，咁即係你對我嘅愛都跟住轉喎。」最反感那些誓神劈願又或言之鑿鑿虛談未來之輩，還要對住最善變的月亮實牙實齒；只有心水清的作家如莎士比亞，才能超越那種只懂用月亮去表達極致浪漫的文學手法。咦，根據莎士比亞的邏輯，若下次有人對着你唱《月亮代表我的心》時，豈非要問句：月有圓缺亮暗，請問哪一刻代表你個心呢？