古今中外都對月亮有很多幻想,更有不少西方文獻記載月亮如何影響人的心智、精神和情緒。在詩人和作家筆下,多少浪漫愛情就在朦朧月下發生,故英文有moonstruck一詞,形容愛到發晒狂的瘋癲狀態,好像遭月猛擊一樣。談情說愛,一加上月亮,對很多人來說,意境就來了,試幻想一下:來一句When I look into your eyes, I am moonstruck.(看着你的明眸時,我如遭月猛擊,被迷倒了。)嘩,當堂把那些「想你」、「掛住你」、「miss you」都比下去。

還有一句片語「to moon over」,亦指對某人陷入癡迷狀態,但通常指一廂情願的單戀,就如可望而不可即的月亮,空餘無望的思念,例如:His mind is all about mooning over the girl.(他滿腦子都是對那個女孩無望的思念。)自古以來,人類愛的情懷,就好像跟月亮分不開似的,一切都是月亮惹的禍。

然而,我從小就缺這條「月亮浪漫」筋,那些跟月亮有關的浪漫愛情文學作品,從不是我杯茶,大抵是骨子裏最怕那些見到月亮就陷入詩人情懷的男人吧!男人,還是陽光一點好。不過,莎士比亞在《羅密歐與朱麗葉》裏有一句好啱聽:O, swear not by the moon, th' inconstant moon, That monthly changes in her circle orb, Lest that thy love prove likewise variable.(當代英語:Do not swear by the moon, for she changes constantly, then your love would also change.)用廣東話演繹莎士比亞這一段,就是:「咪向個月光發誓啦,佢成日變形㗎嘛,咁即係你對我嘅愛都跟住轉喎。」最反感那些誓神劈願又或言之鑿鑿虛談未來之輩,還要對住最善變的月亮實牙實齒;只有心水清的作家如莎士比亞,才能超越那種只懂用月亮去表達極致浪漫的文學手法。咦,根據莎士比亞的邏輯,若下次有人對着你唱《月亮代表我的心》時,豈非要問句:月有圓缺亮暗,請問哪一刻代表你個心呢?