「東方之珠」美譽不僅來自迷人夜色，更顯示出香港在國際舞台上出眾之處。

在她懷抱，早上吃過正宗廣州點心，中午可以吃跟東京街頭不遑多讓的日本拉麵，晚上有興致便享用米芝蓮三星法國餐。香港既有全球最有效率的鐵路系統，同時亦有超過一百公里的行山徑；朝早可以買賣東南亞、中國、香港股票，晚上亦可忙於美股交易。

無可厚非，香港優勝在其美麗混雜，不同事物、不同根源、不同想法，都能在此地水乳交融，原因是不少香港人來自中國五湖四海，在這小島，大家同舟共濟、互相包容是生存之道。

第一批移民潮早在一八五○年代，太平天國引致廣東省大亂，英屬香港成為避難天堂；第二輪移民潮在一九四○年代，日本侵華前後加上國共內戰，再次有大批難民湧入。隨後的日子，香港政府訂下有序的移民政策，但絕大部分移民均來自中國，截至二○一六年的人口統計，百分之九十二香港人屬中國漢人血統。

近年，「東方之珠」美譽褪色，街頭示威暴力令人心碎，互聯網社交平台上的網絡暴力更令人心寒，一股仇恨在香港蔓延，箇中原因，是有部分香港人不想承認自己是中國人。

醫生曾研究用CRISPR方法改造基因嘗試治癌，但肯定我們未有能力改造中國漢人黃皮膚黑頭髮的基因，而世界上亦沒有香港基因這回事，否定自己體內基因，等同否定一己存在，為過眼雲煙的政治而否定與生俱來的基因，值得嗎？