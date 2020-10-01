優化網上銷售 藉AI互動系統吸客

若然你是一間超級市場的老闆，你會怎樣安排貨品上架呢？最簡單亦最常用的方法，就是因應貨品的類別進行分類放置。然而，這做法未必能令顧客很容易地接觸到他們所需要的貨品，影響貨品銷售之餘，亦會影響客戶服務。

要加強銷售，老闆可以考慮把貨品放在最當眼的位置，例如把女性貨品放在化粧品專區附近、男性貨品放在體育用品專區附近等。

上述銷售方法的設計是以貨品及位置為本，主要是為實體商店而設，不過此方法在網上購物的場景中卻難以奏效，原因是網店與實體店不同，網上消費者甚少花時間去逛虛擬商店。在網購時若要把貨品放在合適的位置去吸引消費者眼球，傳統的推銷方法必須改良。就此，互聯網科學家多年來着力研究「推薦系統」（Recommender System）技術。在功能上，「推薦系統」利用信息過濾方法，把貨品適時及有效地推薦給在綫客戶。

了解顧客購物習慣 投其所好

推薦系統的核心算法是以客為本，目的是先了解顧客購物的習慣及喜好，然後在推薦貨品時投其所好。常用的推薦算法主要有兩種：（1）「協同過濾」（Collaborative Filtering）方法假設「物以類聚，人以群分」，與客戶購物習慣或興趣類似的朋友所喜愛的貨品，必然是系統可以推薦的目標，繼而預測客戶對哪些貨品較有可能感興趣，例如由於你的大學同學喜歡看金庸武俠小說，Amazon會推薦你看《射鵰英雄傳》；（2）「基於內容推薦」（Content-based Recommendation）則利用貨品的特徵，向客戶推薦具有類似性質的相似貨品，例如Netflix向喜歡看周星馳電影的客戶推薦其他笑片。再者，有人把兩種算法互相結合，構建「混合推薦」（Hybrid Recommendation）模式。

不論是甚麼推薦系統，這些算法的前設條件，是系統分別擁有目標客戶之相關朋友及同類貨品的資料。若然沒有這些資料的話，算法便無法向新客戶有效地推薦新產品，這現象俗稱為「冷啟動」（Cold Start）。其中一個解決方案是公司向新客戶提供誘因（Incentive），例如折扣，但這純粹是一種市場推廣手法，與推薦算法扯不上任何關係。

聊天機械人 助解決「冷起動」

近年社交網絡（Social Network）於全球大行其道，企業經常利用有關平台進行產品銷售，推薦技術也很自然地被廣泛採用。社交網絡的特別之處是，其互動功能與傳統互聯網單向為主的推薦手法相比，有很大的優化空間，尤其是在解決「冷起動」的問題上，例如企業可以利用「對話系統」（Dialogue System）技術，構建「網紅聊天機械人」（KOL Chatbot）作產品推銷員。如真人網紅一樣，「聊天機械人」好像漫無目的地與用戶對話，其實暗地裏它在鼓其如簧之舌，向客人推薦公司的產品。從構造上，「網紅聊天機械人」不但包含「自然語言處理」（Natural Language Processing, NLP）、「對話系統」、「推薦系統」等人工智能技術，也具備市場推銷、心理學等非電腦科學的知識，從而使它的特定（產品推薦）功能非常全面。

總結而言，上述案例反映創新及科技應用是一門跨學科的課題。香港未來若要在這領域重點發展，人才培育尤其關鍵，政府必須從小學開始，就此小學STEM教育非常之重要。

▲ 傳統銷售方法的設計是以貨品及位置為本，主要是為實體商店而設。（資料圖片）