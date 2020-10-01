稚童茹素如偏食 營養不足礙成長

澳洲一對夫婦為嬰兒提供純素飲食，導致其終身殘疾，日前被當地法院裁定有罪。純素飲食近年愈趨流行，但對兒童而言絕非是最佳選擇，家長需認清箇中風險，勿隨便替孩子作主。

澳洲維多利亞省一名12個月大女嬰前年因極度營養不良而需送院搶救，據悉送院時身上有多處瘀傷及傷口、皮膚變色、內出血，更因缺乏蛋白質而出現瓜西奧科兒症（Kwashiorkor），腹部腫脹，猶如經歷饑荒的貧童。該名女嬰之所以如此，竟是因其父母在停止餵人奶後，拒絕餵奶粉，而是在椰子水內加入純素奶粉。

該名女嬰最終因營養不良而不幸腦癱，其父母日前對因疏忽導致他人嚴重受傷的指控認罪，法院要求他們接受12個月的社區矯正（community corrections）及精神健康治療。

美國去年亦發生類似事故，佛羅里達州一對父母被裁定誤殺罪名成立，因他們僅讓幼兒生吃水果及蔬菜，導致其嚴重營養不良，離世時18個月大，但體重僅17磅，相當於一般7個月大嬰兒的體重。

英純素主義者 10年增3.5倍

英國一項調查顯示，當地10年間的純素主義者人數大增350%至54.2萬，15至34歲年輕人是主力軍。純素育兒應運而生，有報道指連哈里王子及梅根兩夫婦亦有意讓孩子茹素成長，但這決定激起英女王的強烈反對。

純素育兒是否可行？理論上只要規劃恰當，純素飲食亦可讓嬰兒健康成長，唯一般家長恐缺乏相關專業知識，隨時弄巧成拙。比利時皇家醫學院去年已發出警告，指此類飲食方式不適合幼童及孕婦，更呼籲已實行純素飲食的兒童需要定期檢查身體和驗血，及服用營養補充品。

香港執照醫生醫學會會員許卓文醫生表示，多種營養包括鐵質、鋅、鈣、維他命D及脂肪主要是從肉類或動物產品攝取，維他命B12更只可從動物產品中攝取。若單靠蔬菜攝取所需營養，則需要大量食用才能滿足，而蔬菜較易飽肚，可令兒童未能攝取足夠營養影響發育，出現貧血、專注力不足等問題。

兒醫倡12歲後 才讓子女選擇

本港茹素人口近年持續上升，市場調查公司IPSOS發現，7天全素人口由2016年的2.5%，增至2018年底的3.7%，為純素飲食帶來商機。這對成人而言並無大礙，但兒科專科醫生陳德仁表示反對兒童茹素，因此類飲食方式等同偏食，例如有10多歲少年用豆類代替乳製品，導致進食過多豆類而患上痛風症。

許醫生建議，家長在兒童2歲前不應讓他們茹素，可在12歲後讓他們選擇是否成為素食者。

成人出於對全球氣候變化、動物權益等的關注而選擇茹素，無可厚非，但作為負責任父母，應以子女健康為大前提，不應將個人的選擇強加於子女身上，在子女身體發育到一定程度前，還是應以均衡飲食為重。

▲ 有專家建議，幼兒兩歲前不應茹素，以免營養不足出現健康風險。（資料圖片）