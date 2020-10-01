AI衝擊職場結構 員工怎應變？

筆者上周的文章分析了外賣騎手血汗生涯背後的深層原因。逐一排查美團這一新經濟平台的各方「持份人」後，我們發現，包括人工智能（AI）算法、外賣平台、騎手群體以至消費者們都在實現自身利益的最大化，難以被責難，但也無法進行自我約束，整個困局可能隨着AI算法的進步，變得更加無解。很顯然，美團帶來的是一個典型的市場失靈（Market failure）的結果。

騎手為了在AI規定的時間內送餐，不惜違反交通規則「與死神賽跑」，凸顯了市場的失靈，令筆者想起2008年由美國次按問題所引發的金融海嘯，那次危機中也看到市場失靈的影子。危機的導火綫，是銀行向無償還能力的客戶批出物業「次級按揭」貸款，然後把此類貸款證券化「打包」出售。在商言商，追求利潤是銀行的組織和營運目標。而這些並不能通過壓力測試的業主，在樓價不斷上升的迷思下購入物業，不僅擁有了物業的使用權，也可以分享樓價的增值，何樂而不為。

至於為「打包」債券進行評級的評級公司，則是按照歷史風險數據進行評級，也是基於過往發債人準時付息的事實，亦很難怪責他們是引發金融危機的罪魁禍首。那麼產業鏈的最終買方，那些次級債券投資者和基金有沒有錯？當時，很多投資者和基金都紛紛購入次級按揭的證券化產品，整個市場景氣異常。如果哪隻基金膽敢不買，回報可能立即落後於同行。在此環境下，基金經理受制於同行的壓力，也為了保住自己的飯碗，普遍加入搶購的行列，這種選擇「何罪之有」？由此來看，危機爆發而無法確定地「歸責」於誰，市場參與者都是做出符合自身利益最大化的選擇，所有人均「無錯」，但同時市場之手也非常明顯已告失靈。

加州新例 Uber司機列正式僱員

市場失靈的唯一解決辦法，就是通過法律條文來作出補救。今年5月，美國加州北部地區地方法院起訴Uber和Lyft，指控這兩家叫車軟件公司不當地將司機分類為獨立承包商（independent contractors），而不是僱員（employees），以此避免實施工作環境保護措施，和支付員工福利。今年8月，加州總檢察長頒布禁制令，禁止Uber和Lyft將旗下司機視為獨立承包商，必須視司機為正式僱員，保障員工權益，以符合加州今年1月起生效的全新勞工法案Assembly Bill 5（AB5）。

零工經濟（gig economy）下的自由工作者，如Uber司機和外賣騎手，雖為平台服務，但並非正式僱員，不能享受僱員福利，也沒有最低工資，更別說養老年金以及法定年假等勞工福利。加州立法通過AB5法例加以糾正，無疑是解決問題的手段。

而政府若要緩解外賣騎手受制於AI的窘境，主要有兩個補救途徑。首先，政府可以要求改變AI算法，強制在機器學習算法中加入條件性計算，例如訂明騎手配送過程中不能違反交通規則，或遇到天氣狀況以及意外的時候，留有緩衝的彈性空間。

其次，把騎手的非僱員身份改為正式僱員，就像加州法院對Uber司機等的「僱員身份」裁決一樣。不過，這個法規必須具普遍性或全國性。否則，若在北京實施但其他地方不施行，企業便可「擇地」經營，將經營地變遷後繼續如舊。在加州強制要求Uber平台把司機列作正式僱員後，Uber當然對裁決不滿，提出上訴的同時，也聲稱會撤出加州經營。

叫車軟件與政府之間的博弈，也是由於當前法律主要規範的，是公司形式的組織方式，而非平台經濟。我們不妨從經濟學理論再深入觀察平台的興起。

諾貝爾經濟學獎得主高斯（Ronald Coase）在《企業的性質》（The Nature of the Firm）一文中指出，企業的產生是為了節省交易費用（transaction cost）。高斯分析，市場和企業是兩種不同的集合生產要素來組織生產的方式，即兩種不同的「交易」方式。

人工智能平台 大減市場交易費用

企業產生的原因，是通過企業集合生產要素去組織生產的費用，低於通過市場調控整個生產過程的成本。因為生產環節對每一筆交易，包括僱傭合同進行的安排，都會徵收相應的費用和耗用時間。以公司的組織形式，對各方交易進行合約安排，可以大大節約交易成本。企業的產生和存在，就是為了節約交易費用，令生產流程更有效率進行。

再看今日的外賣行業，如果用一個公司來運行，從設立烹煮製作的餐廳，到讓消費者遠程下單，再完成送貨的整個全鏈條服務，即使一家非常龐大的財團如麥當勞，也只能做單一餐廳集團的嘗試。但如今不同的餐飲公司、來自各方的送餐騎手，以及為數眾多的消費者都可以在同一個平台上註冊進行交易。

如此多方的交易，背後有數億組排列與組合可能，大大增加交易成本，在近年技術成熟前是完全不可想像的。但通過大數據和人工智能搭建的平台，可以瞬間安排騎手對接餐廳和消費者，大大降低了整個交易的費用。對於送餐的流程來說，使用平台搭建的市場交易體系，比起通過企業完成一條龍送餐服務來說，優勢再明顯不過。

僱傭關係突變 現「一對多」合約

工業革命後，企業一直是組織生產的默認方式。美團等新經濟平台的興起，對職場結構的衝擊是前所未有的，我們很可能處在僱傭關係突變的轉折點。既然同一騎手可以在自己許可的工作時間內，為不同的外賣平台工作，那麼白領僱員可否也在其工作時間內，自行安排為不同的公司提供服務，而不是受制於公司架構下的「一對一」僱傭合約安排，擁有「一對多」的選擇？筆者覺得完全有可能。

特別是新冠肺炎疫情後，很多人都「居家工作」。當前白領們無法擁有「一對多」的選擇，主要還是因為傳統的僱傭合約安排，規定僱員每天朝9晚5到固定的地方上班。在新型的工作和聘用環境下，僱傭合約的一對一安排「剛性」減弱，相信可以為員工提供彈性，服務更多僱主。這種組織結構不光為外賣騎手提供選擇彈性，將來也可以應用於其他職業類別，包括連接專業人士和潛在僱主。

監視無處不在 員工恐身心受壓

事實上，亞瑪遜和谷歌等美國企業，已經應用AI算法去制定是否僱用某一員工的決策。亞馬遜透過AI數據管理龐大的倉庫，分辨哪一些工人努力值勤，哪一些疏懶，據此棄用不夠積極工作的員工。曾有員工投訴受到AI系統的嚴密監視，連上廁所的時間都沒有。

更有一些AI公司要求員工隨身佩戴一些裝置，透過裝置的數據紀錄，去提高員工的生產率。雖然AI算法能夠提升員工效率，但無可避免會增加僱員的壓力。在AI之眼的監察下，員工就像24小時都在值班工作，身心飽受壓力。

生產力提高 工作時間不減反增

著名英國經濟學家凱恩斯（John Keynes）曾在上世紀三十年代時預測，隨着生產力的發展，一百年後人們每周只需工作15小時，就可以滿足他們的需求。1965年，美國參議院的報告也有類似結論，認為到世紀更迭的2000年時，每周的工作時間會縮短到14小時，平均每天不到3小時。但事實是，如今人們每天的工作時間，尤其那些高薪、高學歷的成功人士，在工作上投入的時間，比過往更多。主要原因是員工的生產力比以前更高，以致休息的機會成本也更顯著。每休息1個小時少賺的錢，比起祖輩的損失要高幾個數量級。疊加消費時代的強烈慾望，令大家就像籠子裏的小白鼠一樣，只有不停地追逐前方永遠達不到的目標。

總體而言，當前的AI算法提升工作效率的同時，也增加人們的生理和心理壓力。一旦AI機械人可以更大範圍取代人力工作，對於普通員工的衝擊就更為嚴重。如果平台轉用無人機送貨，外賣騎手這個職業將會立即消失。將來AI究竟可以運用於多少職場場景，實在值得各方深思。

▲ 通過大數據和人工智能搭建的平台，可以瞬間安排騎手對接餐廳和消費者，大大降低了整個交易的費用。（資料圖片）