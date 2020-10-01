小丑式辯論混戰 美政經陰霾恐延長

特朗普與拜登首場總統電視辯論，一言蔽之「亂」。特朗普並沒有跟對手拜登在政策上舌劍唇槍，而是用低劣技巧不斷搞破壞，形同小丑，美媒形容為「史上最混亂、最火爆的總統辯論」。由於特朗普將很多議題與大選捆綁，恐令亂局延續至大選後，為美國政經局勢增添更多不明朗因素。

特朗普以亂擾敵 辯論失焦混亂

90分鐘長的電視辯論，圍繞最高法院大法官任命、新冠疫情、經濟、種族及暴力、誠信選舉、兩人往績等6大議題。惟辯論甫開始便陷入互相干擾的吵罵，特朗普不時插嘴，打斷拜登發言，又進行人身攻擊，嘲諷對手從政47年一事無成，而拜登也憤而叫特朗普「閉嘴」，並抨擊他是愚蠢的小丑、歷來最糟糕的總統。

總統電視辯論自1960年成為常態後，向來是給候選人向全國推銷政綱的重要平台，透過充分展現口才、急才和精力充沛，從而爭取民意和游離票支持，亦讓選民對候選人的未來施政有更深刻了解。惟今次辯論卻無法達到目的，皆因特朗普用混沌戰術來搗亂。

特朗普深知拜登有備以來，會就其抗疫不力、逃稅等問題發炮，若在平時記者會可以一句「假新聞」回應便一走了之，但在辯論會卻不能，隨時被對方拿出的數據戳破謊言。因此他除了迴避問題外，就是設法破壞遊戲規則，不尊重對手發言權，令整場辯論變得碎片化，提問與提問之間出現失焦而無連續性。正因其不君子作風，令到美國觀眾與原先的期望有很大落差，對首場辯論感到失望。

雖然事後民調顯示拜登稍勝一籌，但其實兩人在今次辯論中都表現一般，未能扭轉當前最關鍵11%猶豫未決的選民取向，令選情仍在膠着，可能真的要等到大選日才能分出勝負。但特朗普在辯論中再次質疑郵遞選票的可信性，也拒絕承諾一旦落敗時會認輸，凸顯他已埋下伏筆，屆時可能會拿郵遞選票大做文章，質疑選舉結果合法性，重演2000年大選日沒結果的政治困局。

有大行指出，首場辯論強化市場的焦慮，擔心拜登一旦在大選勝出，特朗普不願意和平交出權力，將是市場最大的黑天鵝。據說美國一些富豪在大選期間會到外地暫避，並增持現金，就是為特朗普拒絕認輸可能帶來的政經衝擊做好準備。

特若落敗拒認輸 黑天鵝恐再飛

此外，市場同時關注特朗普將多個議題，如最高法院大法官任命、第二輪疫情紓困方案與大選捆綁一起，前者是為一旦大選落敗打官司時鋪墊，以便保守派大法官佔大多數，屆時作出有利他的裁決；而後者若能大選前落實，則有利爭取選民支持他連任。正因為他將問題政治化，迫使民主黨國會議員對着幹，使情況變得更複雜。

美國政經不明朗因素不斷浮現，尤其大選結果更是最大變數，市場最怕不明朗，料美股在未來一段日子會更反覆波動，一旦黑天鵝出現，金融震盪更難以預料，故投資者這段時候更須小心，並做好風險管理。

責任編輯：賴偉雄