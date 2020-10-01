HKT 5G網絡 本月覆蓋逾50港鐵站

香港電訊（06823）宣布，其5G網絡覆蓋將於本月中伸延至逾50個港鐵站，成為首家在主要港鐵綫提供5G無縫覆蓋的流動通訊服務營運商。

香港電訊表示，將在6條主要港鐵綫提供5G服務，包括港島綫（中環至太古

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