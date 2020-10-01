HKT 5G網絡 本月覆蓋逾50港鐵站 行政人員版 2020/10/01 分享： 香港電訊（06823）宣布，其5G網絡覆蓋將於本月中伸延至逾50個港鐵站，成為首家在主要港鐵綫提供5G無縫覆蓋的流動通訊服務營運商。 香港電訊表示，將在6條主要港鐵綫提供5G服務，包括港島綫（中環至太古 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《原神》被指裝「後門」 讀取玩家電腦資料 今日 《原神》被指裝「後門」 讀取玩家電腦資料 fb遊戲《FarmVille》年底結束營運 2020/09/30 fb遊戲《FarmVille》年底結束營運 「一次性密碼」信息 Google研自動刪除 2020/09/30 「一次性密碼」信息 Google研自動刪除 Windows XP原始碼 揭藏蘋果風格設計 2020/09/29 Windows XP原始碼 揭藏蘋果風格設計 傳iPhone 12 mini 僅支援4G售5420元 2020/09/29 傳iPhone 12 mini 僅支援4G售5420元 5G 港鐵 香港電訊－SS（06823） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入