  • 26°C
香港時間 : 20201001日 (四) 03:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」

行政人員版 2020/10/01

分享：

【本報訊】不少獨居長者退休後生活拮据，單靠領取社會保障並不足以維生，有些甚至需要出外打工幫補家計。

美國一名老翁要在附近的連鎖薄餅店做外賣員，以賺取生活費。而其中一戶網紅家庭就經常指定由他送外賣，並將其

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活
2020/09/30
LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活
部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作
2020/09/29
部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作
Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇
2020/09/28
Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇
Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等
2020/09/25
Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等
企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己
2020/09/24
企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己
外賣 網紅 社會民生 美國 餐廳 退休 社交平台

上一篇文章

企業谷電子支付 優化客戶體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？