89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」

【本報訊】不少獨居長者退休後生活拮据，單靠領取社會保障並不足以維生，有些甚至需要出外打工幫補家計。

美國一名老翁要在附近的連鎖薄餅店做外賣員，以賺取生活費。而其中一戶網紅家庭就經常指定由他送外賣，並將其

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