89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 行政人員版 2020/10/01 分享： 【本報訊】不少獨居長者退休後生活拮据，單靠領取社會保障並不足以維生，有些甚至需要出外打工幫補家計。 美國一名老翁要在附近的連鎖薄餅店做外賣員，以賺取生活費。而其中一戶網紅家庭就經常指定由他送外賣，並將其 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 2020/09/30 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 2020/09/29 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 2020/09/28 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 2020/09/25 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 2020/09/24 企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 外賣 網紅 社會民生 美國 餐廳 退休 社交平台 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入