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全新GoPro全面升級 前置彩Mon支援5K影片

副刊版 2020/10/03

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手機鏡頭雖然愈出愈專業，不過要進行極限運動如滑浪、滑雪等，還是運動相機較適合。運動相機始祖GoPro，剛於9月推出最新型號HERO9 Black，由外至內均全面升級，卻仍保持跟以往相若的售價，建議零售價為$3,500，相當具競爭力。

GoPro HERO9 Black最突出是新增1.4英吋正面彩色顯示屏，具實時預覽功能及狀態模式，更加方便自拍和操控；背面顯示屏的尺寸，更擴大至2.27英吋。全新感光元件亦有提升，能拍攝解像度達至5K 30fp的影片和2,000萬像素照片。新一代HyperSmooth超強防震影像穩定功能、移動縮時及相機內置地平綫修正功能，亦能提高穩定性及影像質素。

與HERO8 Black相比，電池續航提升30%，同時低溫環境下性能提高，在嚴寒天氣下亦能長時間拍攝，並有10米防水功能。不過HERO9 Black大小跟上代有別，因此部分配件無法兼容。官方特別推出需額外選購的全新Max鏡頭、燈光、顯示和媒體選配模組，能讓用家體驗Max HyperSmooth超強防震穩定功能，以及Max SuperView超廣角照片和影片。

作者：張頌婷

責任編輯：鄺素媚

全新 GoPro HERO9 Black 設有前置彩色顯示屏，拍攝時更加方便。（Microworks圖片）

HERO9 Black 可拍 5K30、4K60 以及 20MP 的相片，規格極高。（Microworks圖片）

背面觸碰式顯示屏的尺寸為 2.27 英吋，而且支持觸摸縮放。（Microworks圖片）

採用高品質旅行包裝，以達至減塑環保目的。（Microworks圖片）

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