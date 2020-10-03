啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備

【直擊3大新供應區】啟德屬於新發展區，住宅供應接踵而來，中海外維港1號及會德豐沐泰街住宅項目第1期，2盤提供近1,500個單位，均有機會在今季登場，其中維港1號更有望成跑道區頭炮。

中國海外旗下維港1號

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