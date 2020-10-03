沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 置業家居 2020/10/03 分享： 【直擊3大新供應區】在新界區第四季有機會推售的新盤之中，沙田區可謂供應重鎮，總共有5個項目，涉及3,995伙，佔新界區供應約70%。市場焦點的新世界及港鐵旗下大圍站上蓋項目已正式命名為柏傲莊，第1期柏 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 今日 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 最新專欄文章 更多 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 今日 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入