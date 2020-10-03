沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客

【直擊3大新供應區】在新界區第四季有機會推售的新盤之中，沙田區可謂供應重鎮，總共有5個項目，涉及3,995伙，佔新界區供應約70%。市場焦點的新世界及港鐵旗下大圍站上蓋項目已正式命名為柏傲莊，第1期柏

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