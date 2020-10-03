屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 置業家居 2020/10/03 分享： 【直擊3大新供應區】屯門為新盤重要戰場，首三季先後有5大新盤推售，末季仍有3大全新盤有機會趕登場，共663伙，當中帝御第2期－帝御‧星濤料成市場焦點，相信有望吸「抗疫價」第1期帝御‧金灣向隅客。 由帝國 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 今日 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 最新專欄文章 更多 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 今日 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入