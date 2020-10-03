屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客

【直擊3大新供應區】屯門為新盤重要戰場，首三季先後有5大新盤推售，末季仍有3大全新盤有機會趕登場，共663伙，當中帝御第2期－帝御‧星濤料成市場焦點，相信有望吸「抗疫價」第1期帝御‧金灣向隅客。

由帝國

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