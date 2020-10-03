旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 置業家居 2020/10/03 分享： 【部分第四季新盤最新部署】旺角新盤傲寓於中秋節翌日﹙2日﹚首輪賣50伙，截至下午5時，項目首日賣出12伙，佔可銷售24%，當中有買家斥資$1,270萬購入兩伙單位。 綜合市場消息指，傲寓單日售出12伙， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 今日 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 最新專欄文章 更多 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 今日 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入