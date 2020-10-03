油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式

【部分第四季新盤最新部署】五礦地產油塘崇信街新盤蔚藍東岸仍待批預售樓花同意書，最快10月以市價推售，價錢參考同區及啟德等地。

五礦地產營銷及市務總監方俊指，項目仍待批預售樓花同意書，最快10月推售，會以

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