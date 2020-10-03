油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 置業家居 2020/10/03 分享： 【部分第四季新盤最新部署】五礦地產油塘崇信街新盤蔚藍東岸仍待批預售樓花同意書，最快10月以市價推售，價錢參考同區及啟德等地。 五礦地產營銷及市務總監方俊指，項目仍待批預售樓花同意書，最快10月推售，會以 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 今日 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 最新專欄文章 更多 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 今日 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 今日 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入