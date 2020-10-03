  • 27°C
香港時間 : 20201003日 (六) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起

置業家居 2020/10/03

分享：

【部分第四季新盤最新部署】萊蒙國際及俊和發展的何文田128 WATERLOO首張價單50伙，折實價由$782.8萬起，發展商形容今次開價為「起動價」。項目已於本周二（9月29日）開放示範單位及於本周三

...

欄名 : 封面故事

相關文章

第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
今日
第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備
今日
啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備
沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客
今日
沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客
屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客
今日
屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客
旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎
今日
旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎

最新專欄文章 更多

第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
今日
第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式
今日
油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式
旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎
今日
旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎
屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客
今日
屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客
沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客
今日
沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客

上一篇文章

油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式

下一篇文章

大型新盤搶焦點 本月二手交投料下跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？