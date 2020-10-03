第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊

新冠肺炎疫情打擊2020新盤部署，首三季新盤成交不多於1萬伙，預期最後一季有逾萬伙供應登場，並以沙田大圍站上蓋項目柏傲莊最矚目，料10月初公布價錢。

新冠肺炎疫情打擊，2020新盤推售時間表明顯受影響，

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