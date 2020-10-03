第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 置業家居 2020/10/03 分享： 新冠肺炎疫情打擊2020新盤部署，首三季新盤成交不多於1萬伙，預期最後一季有逾萬伙供應登場，並以沙田大圍站上蓋項目柏傲莊最矚目，料10月初公布價錢。 新冠肺炎疫情打擊，2020新盤推售時間表明顯受影響， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 今日 啟德維港1號提供1,059伙 1房至4房俱備 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 最新專欄文章 更多 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 今日 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 今日 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 今日 旺角傲寓首日沽12伙 1房較受歡迎 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 今日 屯門帝御‧星濤有望年底前推 料吸1期向隅客 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 今日 沙田近4,000伙大戰 柏傲莊伙數多 名日‧九肚山攻豪客 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入