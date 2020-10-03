社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 置業家居 2020/10/03 分享： 正所謂創業容易守業難，成立一間社企更難。星星堂專門聘請患有自閉症的青年，助他們投身社會、自力更生，今年已經踏入第7年，創辦人指全靠兩個字--「堅持」。 創辦人劉詠珊﹙Jo﹚任職測量師，與另一名創辦人李瑞 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 中秋推月餅感恩發展商支持 今日 中秋推月餅感恩發展商支持 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 今日 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 最新專欄文章 更多 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 今日 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 中秋推月餅感恩發展商支持 今日 中秋推月餅感恩發展商支持 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 2020/09/26 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 2020/09/19 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 評估自身能力 先作最壞打算 2020/09/19 評估自身能力 先作最壞打算 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入