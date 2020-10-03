社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年

正所謂創業容易守業難，成立一間社企更難。星星堂專門聘請患有自閉症的青年，助他們投身社會、自力更生，今年已經踏入第7年，創辦人指全靠兩個字--「堅持」。

創辦人劉詠珊﹙Jo﹚任職測量師，與另一名創辦人李瑞

...