中秋推月餅感恩發展商支持 置業家居 2020/10/03 分享： 【公司客】在眾多產品之中，午餐飯盒的銷量較為穩定。基於疫情的緣故，叫到會的人數減少，營業額或多或少受到影響。因此在中秋期間，工廠忙於製作月餅。 事實上，地產商亦都是捧場客，星星堂創辦人Jo說：「我們很感 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 今日 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 今日 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 最新專欄文章 更多 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 今日 新城市設POP-UP STORE賣應節食品 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 今日 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 2020/09/26 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 2020/09/19 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 評估自身能力 先作最壞打算 2020/09/19 評估自身能力 先作最壞打算 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入