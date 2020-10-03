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中秋推月餅感恩發展商支持

置業家居 2020/10/03

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【公司客】在眾多產品之中，午餐飯盒的銷量較為穩定。基於疫情的緣故，叫到會的人數減少，營業額或多或少受到影響。因此在中秋期間，工廠忙於製作月餅。

事實上，地產商亦都是捧場客，星星堂創辦人Jo說：「我們很感

...

欄名 : 地區‧人‧情

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