新城市設POP-UP STORE賣應節食品

【限定店】星星堂不設實體店，主要靠網上渠道銷售產品。為了迎接中秋節，星星堂登陸沙田新城市廣場，開設期間限定店，讓市民可以買月餅賀中秋佳節同時，可協助自閉症人士就業。

星星堂由即日起至10月6日，在新城市

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