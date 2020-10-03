新城市設POP-UP STORE賣應節食品 置業家居 2020/10/03 分享： 【限定店】星星堂不設實體店，主要靠網上渠道銷售產品。為了迎接中秋節，星星堂登陸沙田新城市廣場，開設期間限定店，讓市民可以買月餅賀中秋佳節同時，可協助自閉症人士就業。 星星堂由即日起至10月6日，在新城市 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 今日 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 中秋推月餅感恩發展商支持 今日 中秋推月餅感恩發展商支持 最新專欄文章 更多 中秋推月餅感恩發展商支持 今日 中秋推月餅感恩發展商支持 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 今日 社企星星堂從山寨廠至持牌工廠 靠「堅持」助自閉青年 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 2020/09/26 石斛入藥花茶疫下銷量增3倍 趁勢擴充銷售點 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 2020/09/19 寵物用品店開拓環保消毒劑 義賣幫補流浪貓開支 評估自身能力 先作最壞打算 2020/09/19 評估自身能力 先作最壞打算 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入