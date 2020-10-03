供地減動工慢 樓市供求仍緊張

每年土地供應、房屋供應向來都是市場的焦點所在，新近發展局局長亦公布第四季（即10至12月）的賣地計劃，連同預計會於季內完成的補地價項目，本季土地供應約提供2,780伙私樓住宅，最令人擔心是累計今財政年度首三季（即4至12月），累計土地供應亦只有7,400伙，只達至政府全年目標的57%而已，換言之或許今財政年度的土地供應亦難以達標。

疫情影響賣樓 發展商買地審慎

相信大家亦會理解到，受新冠肺炎的疫情影響下，整體經濟顯著受壓，發展商亦難免會調整發展策略，因應今年新盤銷售顯著減少，發展商亦或許會因應自家情況減慢建屋進度，與此同時，發展商在補充土地儲備的考量上，亦或許會較以往審慎。

事實上，從屋宇署資料月報最新公布數字，今年私樓動工量確實不多，截至今年7月正式展開動力的新盤只有5,721伙，雖然較去年同期有所增加，但如果按進度推算，相信今年全年的私樓動工量，或許只會維持於去年約1萬伙的水平，假若連續兩年的新樓動工量只維持於1萬伙水平，換言之預計在3至4年後整體新樓落成量亦將大幅減少。

低息帶動剛需 交投仍暢旺

近年新樓動工量持續下跌，主要是受土地供應達至「樽頸」，令近年政府推出拍賣土地減少，不過最主要仍然是新冠肺炎肆虐，上半年新樓銷售大幅減少，發展商心態轉趨審慎，新樓動工步伐明顯有所放緩，從屋宇署提供的資料來看，更有個別發展商在取得上蓋建築工程施工同意書（Consent to commence general building and superstructure works）後，仍然遲遲未正式展開動工工程，令近月動工量顯著減少。

再者從數字上作補充，今年首7個月累計已取得上蓋建築工程施工同意書（批出動工），合共涉及多達11,982伙，而同期落實展開動工，向屋宇署回覆正式動工通知（Notification of Commencement of general building and superstructure works）卻只有5,721伙，換言之不少新盤發展項目，在批出動工後均沒有即時展開上蓋建築工程。

無可否認，無論是土地供應（即每年批出土地）、以至新樓供應（即每年新樓動工數字）的變化始終是樓價升跌的關鍵因素之一，綜合而言，受疫情影響，今年土地供應以至私樓供應均或許會有所減少，亦意味着未來新樓落成量亦會有所回落，而現時樓市需求仍然強勁。

因應按揭利率回落亦帶動樓市剛性需求持續，從土地註冊處的數字來看，今年首三季整體住宅成交量亦達4.5萬宗，比對於去年同期只是輕微減少約8%，反映即使在疫情下，整體樓市交投亦尚算暢旺，樓市需求持續，而今年土地供應以至新盤供應減少，樓市整體供求關係仍然緊張。

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▲ 筆者指出，今年首7個月已取得上蓋建築工程施工同意書合共涉及11,982伙，而同期落實展開動工的只有5,721伙，不少新盤發展項目在批出動工後沒有即時展開上蓋建築工程。（資料圖片）