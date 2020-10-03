格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起 置業家居 2020/10/03 分享： 珠海唐家灣有南中國海岸第一灣之稱，而且位處粵港澳大灣區發展核心地段，屬珠海高端居住區之一。已開發至第5期的格力海岸，以前臨開揚海灣景致為賣點，新近推出第5期約120個單位，連裝修平均為每平方米售價￥ ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 2020/09/12 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 2020/08/22 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 2020/08/15 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 2020/08/08 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 2020/08/01 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 人民幣 大灣區 物業 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入