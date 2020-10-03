格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起

珠海唐家灣有南中國海岸第一灣之稱，而且位處粵港澳大灣區發展核心地段，屬珠海高端居住區之一。已開發至第5期的格力海岸，以前臨開揚海灣景致為賣點，新近推出第5期約120個單位，連裝修平均為每平方米售價￥

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