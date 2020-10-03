英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起

BNO「5 + 1」居英權及限時的印花稅優惠期推出後，加速港人入手英國樓的步伐。英國斯勞市中心住宅項目Aspire，將按照最新建築控制標準和認證打造，頂層空中花園更可遠眺溫莎城堡美景；發展商委託中原地

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