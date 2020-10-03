Tribù Illum柚木餐桌 盡展自然美態

有時候，最簡單的設計才是最引人注目。Tribù Illum餐桌系列由比利時二人設計組合Merckx & Maes設計，保留着純樸風格，優美的曲綫綫輪廓與纖巧的桌腳相互襯托，展現自然美態，圓渾的輪廓予人

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