Diphano Diamond組合梳化 設計靈活典雅

Diphano Diamond是一款以組合式設計的梳化，用家可按個人喜好而隨意組合、拆開或重新排列，令這系列變得更具靈活度。這款梳化的設計大氣典雅，椅框選用輕巧的鋁製物料，方便隨心搬動。坐墊的設計着重

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