Cane-line Drop廚房吧 隨時變身戶外酒吧 置業家居 2020/10/03 分享： 由Cane-line設計團隊設計的Cane-line Drop廚房吧，是Drop系列的其中一員；這系列包括戶外廚房及多款戶外餐桌。Cane-line Drop系列的框架由特別設計的物料製成，能確保結構 ... 欄名 : 綠活族 相關文章 戶外家具 伴你享受休閒時光 今日 戶外家具 伴你享受休閒時光 Tribù Illum柚木餐桌 盡展自然美態 今日 Tribù Illum柚木餐桌 盡展自然美態 Diphano Diamond組合梳化 設計靈活典雅 今日 Diphano Diamond組合梳化 設計靈活典雅 Tribù Elio系列 靈感來自日落時分 今日 Tribù Elio系列 靈感來自日落時分 Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈 今日 Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈 最新專欄文章 更多 戶外家具 伴你享受休閒時光 今日 戶外家具 伴你享受休閒時光 Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈 今日 Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈 Tribù Elio系列 靈感來自日落時分 今日 Tribù Elio系列 靈感來自日落時分 Diphano Diamond組合梳化 設計靈活典雅 今日 Diphano Diamond組合梳化 設計靈活典雅 Tribù Illum柚木餐桌 盡展自然美態 今日 Tribù Illum柚木餐桌 盡展自然美態 消費資訊 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入