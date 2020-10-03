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Cane-line Drop廚房吧 隨時變身戶外酒吧

置業家居 2020/10/03

分享：

由Cane-line設計團隊設計的Cane-line Drop廚房吧，是Drop系列的其中一員；這系列包括戶外廚房及多款戶外餐桌。Cane-line Drop系列的框架由特別設計的物料製成，能確保結構

...

欄名 : 綠活族

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