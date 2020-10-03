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Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈

置業家居 2020/10/03

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Maiori La Lampe Passage太陽能燈外形典雅，設計輕巧方便，時尚兼具功能性，油漆面以鋁材製造，亦可用螺絲固定於地上。其太陽能混合模組，讓燈泡電池可於陽光下充電，需要時亦可使用USB連

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欄名 : 綠活族

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