Maiori La Lampe Passage太陽能燈 可遙控多達100盞燈

Maiori La Lampe Passage太陽能燈外形典雅，設計輕巧方便，時尚兼具功能性，油漆面以鋁材製造，亦可用螺絲固定於地上。其太陽能混合模組，讓燈泡電池可於陽光下充電，需要時亦可使用USB連

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