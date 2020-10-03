新冠找上特朗普 十月驚奇怎收局

美國總統特朗普周四晚豪言「大流行終結在望」，誰料數小時後即確診新冠肺炎，令總統競選最後大直路上爆出近年最大的「十月驚奇」。特朗普病情輕重、官員和對手有否染疫、大選會否延誤、最終誰主白宮等等，投資市場滿腹疑慮，惟有搶先避險，觀望未來數天事態發展。

特朗普周五凌晨發推文證實與太太梅拉尼婭雙雙染疫，連月來鮮戴口罩的特朗普，料受近身幕僚感染，隨即觸發高頻交易系統自動沽貨避險，美股期貨應聲急瀉。

未來7天成關鍵 倘病重亂上加亂

新冠病毒對老人傷害尤深，內地和香港七旬染疫者死亡率約為8.6%和7.3%，特朗普已屆74歲，且屬輕微病態肥胖，皆令他更易罹患嚴重併發症。雖然私人醫生指，他現況不錯，康復期間料可無間斷履行職責；但本港呼吸系統專科醫生梁子超推斷，特朗普仍處感染初段，未來一、兩天才是關鍵。政府疫情顧問袁國勇說過，研究顯示染疫後7天內是病情惡化最高危的日子，如能捱過一個星期，復元的機會較大。英國首相約翰遜在4月中曾染疫，也出現這個情況，其間病情嚴重，他更透露曾寫下遺囑。

倘特朗普病重，他要史無前例主動退選，共和黨全國委員會才能改為提名副總統彭斯又或另一代表出戰。一旦特朗普無法繼續治國，彭斯會順序掌權，他昨日隨後已確認檢測結果屬陰性。

目前，特朗普須隔離多久仍是未知數，不僅本月中第2場大選辯論能否舉行存疑，外界更憂慮，特朗普在上周二首場辯論時已是染病之軀，加上激動謾罵，恐令帶毒口沫橫飛4至5米外，禍及77歲的民主黨對手拜登。據美媒報道，拜登周五稍後會接受檢測。

美國憲法1787年簽署以來，總統大選從未曾延期，眼下只有國會有權通過緊急法案，出手更改11月3日的大選日。最極端情況下，有分析指美國總統寶座可以變成音樂椅，先由彭斯代特朗普署任總統；若拜登勝選後，明年始無法履職，會由副總統賀錦麗頂上。

抗疫再變回焦點 病癒民望或升

美國現時約750萬人染疫，超過21萬人死亡，同樣冠絕全球，但當地坐擁頂尖的醫療技術和人才，特朗普始終極有機會痊癒，甚至有望與巴西總統博索納羅、英國首相約翰遜一樣，康復後民望回升。

然而，特朗普或難集中精力去再引導選民去關注城鎮暴力騷亂、郵寄選票造假，以至最高法院大法官提名的策略，至於會否順勢再把疫情諉過中國，博取民情，還是未知數。曾被特朗普訕笑「戴上最大口罩」的拜登，今後定會把握機會質問特朗普和白宮為何如此鬆懈防疫，也會狙擊對方一直傳播虛假資訊，令無數國民無辜喪命。

可以肯定，特朗普突然染疫，未來不少競選拉票都要煞停，包括周六在關鍵搖擺州份威斯康星的活動，顯然有礙拉近與對手平均逾7個百分點的整體民望差距。

不過，政治一天都嫌長，美國大選距今超過30日，特朗普會否想出妙計，善用自己引爆的十月驚奇，財金專家莫衷一是，直指時候尚早，還須繼續審慎觀望。

責任編輯：陳靜芬