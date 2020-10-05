十．一黃金周加上中秋長假，內地共八天假期。幾班人分別叫我去北戴河，有人說去秦皇島。原來說的是去同一個地方、同一個活動，叫阿那亞音樂節。看介紹，是像外國在海灘邊上的露天音樂節。後來記得了，就是秦皇島，人稱中國Ibiza嘛。

好奇為甚麼這海邊那麼火（秦皇島不是一個島），其實多年前來過，那是從北京出發，雖然那海灘不太適宜游泳，也肯定不是我們去慣的香港或泰國沙灘。那時要拍有海灘景甚麼的，北京驅車半天前往，感覺沒有太多設施（當然不是領導們開會的那一帶，不過那一帶好有幹部養老feel）。

看到朋友發來的圖片視頻，現在是一整個海濱，叫類似黃金海岸的名稱，有DJ打碟、有年輕人跳舞。好多大樓盤區，明顯是發展商的大型開發項目，靠近海邊的樓盤非常廣闊，而且綠化得厲害，近似泰國的高密度condo（公寓）。社區設施如會所、高爾夫球場、餐飲等齊全。順道看埋樓市，發現好多是買來短期放租給度假家庭。音樂節期間，價格高企，一間四、五百呎的，要日租近二千元人民幣，另外推的應該是養老樓或退休樓盤。除此之外，就是建築景觀旅遊，因建有早幾年特別火的網紅打卡孤獨圖書館，以及沙灘禮堂。

相比起北京及近郊乃至天津，樓價當然便宜一大截，而且現在有高鐵到附近火車站，北京過來大約個多小時。因樓盤供應不少，平日空置單位較多，社區人氣不夠，有冷清感。再而就是天氣，其實這一帶已經非常北方，冬天的海邊，可估計特別冷。所以，不斷在搞各種活動，大型音樂會、藝術展、設計市集等，培養人氣。的確是有一批北京音樂人及設計師，近來是常過去玩的。