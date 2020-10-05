表姐說已多個月沒見卓諺，趁現在恢復晚市堂食，我們相約去吃火鍋，卓諺表現得十分雀躍，表姐笑說：「你人仔細細，也懂得甚麼是打邊爐？」

回想起三年前，我帶卓諺上學前預備班，老師為了讓豆丁們認識與冬天有關的事物，設計出一堂以火鍋為主題的活動，讓他們認識爐具、火鍋食物等，然後就排成一行，各人將自己喜歡的食物放入鍋中，從中亦讓他們學習等候，真佩服老師的用心和創意。

老公問我：「打算點甚麼食物給卓諺？有芝士腸、蟹柳、獅子狗……」我不贊成：「雖然這些都是我們兒時常吃的食物，但其實並不適合小孩子。這類經加工製肉類不但含添加劑，鈉質含量亦較高；相反，新鮮肉類含優質蛋白質，鮮牛肉片、豬肉片、雞髀肉、鮮魚片、海鮮類如蝦、帶子、魷魚等都適合小孩進食。另外，植物性蛋白質類如豆腐、鮮腐竹等亦屬健康之選。」

老公一連剔選了他口中所說的火鍋三寶——響鈴、生根、炸魚皮，問：「表姐你也會吃嗎？」我沒好氣地說：「不要以為這些油炸食物放在湯內灼過，就變得不油膩。」我續說：「吃火鍋最好分成兩邊，一邊放上低脂肪的食材如瓜菜、菇菌、粟米、烏冬等；另一邊則放上肉類、海鮮，避免蔬菜類容易多吸收了油份，增加脂肪含量。」

很多時，大家吃火鍋都會以肉類為主，忽略了五穀類食物；均衡飲食中，五榖類是正餐必須而且應佔整體熱量不少於一半的，不妨選粟米、番薯、芋頭、粉絲、烏冬、年糕、非油炸拉麵等。

「周末，我們也可在家吃火鍋！只需將一些帶甜味的蔬菜，如番茄、粟米、南瓜、冬菇、白蘿蔔等，預先放入鍋中煮熟，已成清甜的湯底，就不怕市面上的火鍋湯包所含鈉質太高；湯料煮腍後亦適合孩子進食，作為蔬菜之選。」我提議。

「直接煮番茄肉片湯烏冬給卓諺，不是更方便快捷嗎？」老公笑着說。

其實，吃火鍋也是一個學習過程，讓孩子認識各種肉類及蔬菜，亦可認識食物生與熟、冷與熱的分別，還可訓練他們耐性，知道「熱辣辣」的食物不能立即放入口中，而是要待放涼一點才吃。從遊戲中學習、從日常生活中去體驗，應是小孩子成長必須經歷呢！