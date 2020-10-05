特朗普選前確診 中美面臨新衝擊？

美國大選倒數1個月關鍵時刻，美國總統特朗普確診新冠肺炎，打散選戰各方布局。縱然特朗普確診令兩黨一時放下政爭，中美亦難得暫放分歧，外交部向特朗普送上祝福，不過除非特朗普無法履職，隨着大選進一步靠近，特朗普拉票最後一搏，乘疫情打中國牌相信會打得愈來愈響。

最後一擊 趁疫情強打中國牌

特朗普上周確診前，在首場總統候選人辯論中10次提及「中國」。他張口就是「中國瘟疫」（China plague）、美國死了20萬人「是中國的錯」、「你不知道中國死了多少人」，還有那句廣受傳媒轉載，攻擊拜登被佔便宜的「中國吃了你的午餐」（China ate your lunch, Joe）。

特朗普一如所料繼續咬着中國不放，某程度上反映他在選戰可打的牌甚少。特朗普抗疫廣受批評之餘，疫情重創美國經濟，加上種族矛盾未見平息，對中國強硬來說明自己是美國利益捍衞者，成為他尋求總統連任基本套路，這一點不會因為特朗普確診而改變。

可能改變的是選戰走向。RealClearPolitics綜合美國各大民調統計，特朗普最新支持率仍然大落後拜登約8個百分點，拜登在今屆選戰所享優勢比希拉莉4年前更大。上周辯論變成罵戰，候選人正經宣傳政策的時間少之又少，難以游說選民改變意向。惟特朗普確診後，對手攻擊投鼠忌器，他更料會獲得一定同情分，兩周後康復出來，也許可以在「更有資格」的位置，「更有理據」重新攻擊中國。

在此背景下，特朗普更進一步，拿中國炮製「10月驚奇」的機會不能排除。所謂10月驚奇（October surprise），是指美國大選前最後一個月發生的突發事件，往往對選情有多少影響。特朗普確診本身，就已稱得上是一次10月驚奇。

料推動「脫鈎」 擴金融科技戰

過去10月驚奇例子包括，尼克遜政府1972年宣稱越戰「勝券在握」，結果尼克遜成功連任；伊朗1980年就美國大使館人質事件談判，對卡特政府展示強硬，結果卡特慘敗予列根，伊朗卻在列根翌年就職當日放人；2004年卡塔爾半島電視台播出拉登錄影帶，拉登在其中首次公開承認911恐襲責任，結果大打反恐戰的小布殊贏得第二任期。

中美關係現在惡化至數十年之最，台海、南海形勢緊張程度也是多年未見，觀察家相信，特朗普10月乘勢推動「中美脫鈎」、擴大中美金融戰科技戰，以至加強與台灣關係、派軍艦訪台、在中國周邊製造衝突均有可能發生。

只是，任特朗普再打中國牌，對他選情可能也無太大提振作用。中美不要擦槍走火，是兩國防長早前對話達成共識，美國軍政界也不會為了特朗普個人政治前途而軍事冒險，這在一定程度上限制了特朗普的選擇。

而且特朗普的中國牌打了這麼多個月，甚麼限令中國領事館3天內撤走，感覺已是遠古的事，大家聽特朗普政府拿中國做文章都膩了。特朗普愈是繼續，效果就愈微。

「重點是經濟」 8成選民最關注

更何況，中國根本不是美國選民主要關心議題。前總統老布殊雖然打贏波斯灣戰爭，更看着蘇聯解體、美國成為唯一超級大國，但1992年大選，克林頓團隊趁美國前一年剛經歷衰退，前景轉差，拋出「It's the economy, stupid」（重點是經濟，笨蛋）作為核心信息拉票，結果克林頓大勝。

「重點是經濟」今天看來仍然無變。美國皮尤研究中心（Pew）8月民調顯示，經濟是美國民眾最為關注議題，稱「非常重要」的受訪選民比率高達79%，緊接分別為保健（68%）、大法官任命（64%）和疫情（62%），外交只排在暴力犯罪（59%）之後，佔第6位（57%）。

值得注意的是，經濟議題對特朗普支持者的重要程度（88%），比拜登支持者（72%）更甚；疫情議題則反轉，82%拜登支持者認為非常重要，特朗普陣營比例只有39%；外交議題在雙方陣營中的比率都是57%。

那麼，特朗普經濟搞成怎樣？簡單地說，本來是不錯的，但現在都前功盡廢。特朗普近期亦只能宣稱，他在疫情前打造了美國史上「最偉大」經濟。美國第二季年率化國內生產總值（GDP），按季破紀錄收縮31.7%，幅度與奧巴馬在金融海嘯後接掌美國初期不可比，使特朗普誇耀自己比奧巴馬做得好的說服力大減。疫情預料亦會使美國貧困率，從去年10.5%低位顯著反彈。這也勢令美國種族矛盾加劇，因為黑人貧困率是白人的一倍有多。

疫情下經濟大縮水雖然是多國普遍現象，不完全是特朗普抗疫無方的結果，但選民想到當前困境，相信卻很難不與特朗普在各路專家早已警告下，仍任由美國疫情大爆發掛鈎。特朗普不斷高呼「是中國的錯」，美國人難道就不會問「誰才是美國總統？」

華不變應萬變 勿被戰術干擾

只是，特朗普團隊現在可能比此前任何時候，都要接近成功在美國民眾心中，將疫情、經濟衰退、苦日子和中國劃上等號。特朗普上屆大選他就證明了自己的號召能力，如今民調有多反映實況，無人能說得準。

因此，中國對於可能成為特朗普10月驚奇目標，相信還是以不變應萬變為上，不要被特朗普一時戰術，干擾自己的戰略大算盤。美國在台協會前主席包道格（Douglas Paal）就稱，特朗普針對中國簽一系列行政命令，發無盡的推文，都未有改變美國公眾聚焦國內議題的事實，中國不作出大反應是明智之舉。

▲ 特朗普確診新冠肺炎，稍後若康復，料不排除拿中國炮製「10月驚奇」。（法新社圖片）