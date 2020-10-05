自媒體時代 「後真相」鬧劇應收場

這是人人可以當記者，講求有圖有真相的「自媒體」時代，但卻是假記者假新聞充斥的「後真相」時代，亂象源於新聞自由和新聞活動的自律不嚴、他律不足，容易形成偏歪顛覆。隨疫情「黑暴」逐漸受控，「後真相」的脫序鬧劇也該落幕收場，而警方最近修訂《警察通例》中有關「傳媒代表」的定義及指引，正是重整秩序的其中關鍵一步。

新聞工作零門檻 「記者」氾濫

基本法第27條便列明：「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」。

然而，若是媒體被「私用」或新聞自由被濫用，我們應將如何？大家理應看到，部分媒體確曾濫用新聞自由、製作假新聞，惡意抹黑、造假、炒作，甚至化作政爭的工具；亦有個別人士假媒體或記者之名，遂行沽名釣譽、招搖撞騙的惡行。早在2012年時，便有民調指59%受訪者認為香港新聞自由被濫用。

面對近年丕變的傳媒生態，大家不能繼續埋首沙堆，而應認真面對及理順。

第一，在網絡化和「公民記者」化的趨勢下，新聞工作變得幾近「零門檻」，一部智能電話或相機，再加一件「黃背心」，就可自稱記者？透過一個應用程式或網上群組，就可自稱媒體？就可以「傳媒代表」的名義進行採訪報道？而政府和公眾，包括新聞業界，亦應自動按其自稱，承認其「傳媒代表」身份並容許其行使傳媒「職責」？

第二，對於假新聞、假媒體、假記者氾濫，社會各界，特別新聞業界，似都已經默然接受，並以一句「後真相」（post-truth）輕輕帶過，除了叮囑要對信息進行「事實查證」（Fact-checking）外，可有其他的具體行動或建議？

第三，新聞業並非人愈多愈好，而是愈專業愈好的行業，但與法律界、工程界等的專業界別不同，新聞業始終未獲授權成為法定專業，亦欠缺統一而可以硬性執行的專業標準、操守和自律的守則和機制。業界若是自律不足，應否引入他律？公權力應否適度參與？美國的大型社交媒體也「清理」發放不合適觀點言論的程式和內容，香港呢？

欠專業標準守則 難監督管理

第四，記者的專業性和公眾信任度，不是來自其專業資格，而是各自的工作成果和所任職的傳媒機構，而政府只是透過法例認證「大眾傳媒機構」，並再據此辨認記者身份，不進行實質性的監督管理，而獲承認其發放「記者證」的新聞業團體，則無力處理「後真相」亂象。問題應將如何解決？這是業界與政府的長遠責任，但在這之前，是否甚麼都不做，任由事情惡化？

傳媒代表定義修訂 勿情緒化

第五，警隊在修訂《警察通例》中有關「傳媒代表」的定義及指引，只是依據政府新聞處的傳媒身份安排，沒有另作核查篩選或重新定義，目的只在理順於重大執法行動期間的現場秩序管理，這僅屬警方的內部管理，與新聞自由和記者「發牌」完全無關，因而大家可對新修訂提異議，但不應情緒化甚至誇大！

▲ 警方最近修訂《警察通例》中有關「傳媒代表」的定義及指引，正是重整後真相時代秩序的關鍵一步。（資料圖片）