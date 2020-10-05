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半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少

行政人員版 2020/10/05

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【本報訊】美國總統特朗普（Donald Trump）日前在Twitter發帖，稱自己與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎，目前正接受隔離。事實上，不少前綫工作人員疫下一直緊守崗位，

...

欄名 : Good Job Insight

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綫下推廣成本高 惟回報更大
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