半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 行政人員版 2020/10/05 分享： 【本報訊】美國總統特朗普（Donald Trump）日前在Twitter發帖，稱自己與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎，目前正接受隔離。事實上，不少前綫工作人員疫下一直緊守崗位， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 2020/10/01 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 2020/09/30 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 2020/09/29 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 2020/09/28 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 2020/09/25 Cisco擬增聘黑人員工 創造薪酬與晉升平等 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 美國 肺炎 特朗普 口罩 零售 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入