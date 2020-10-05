防疫最壞教訓 「白宮群組」咎由自取

美國總統特朗普確診新冠肺炎，病情未見明朗，他和官員極端鬆懈的防疫意識，尤其上月底疑似引爆大型「白宮感染群組」的最高法院大法官提名儀式，毫無疑問是當今最錯誤的抗疫示範，對仍然面對隱形傳播鏈的港人，確應引以為鑑。

達官貴人不戴罩 接觸追蹤緩慢

美國疫情未止息，特朗普上月26日卻在白宮替大法官人選舉行提名儀式和飲宴，迄今至少8個出席者確診。逾150名達官貴人當天並肩而坐，幾乎沒人戴口罩，更遑論社交距離，還不時擊拳、握手、擁抱甚至飛吻。

白宮群組現時已有最少25人染疫，有官員私下承認，提名活動很可能是爆疫源頭。雖然白宮宣稱正追蹤密切接觸者，多個嘉賓向傳媒反映當局仍未主動接觸，部分客人也尚未自我隔離，沒有把握時機遏制疫情。

特朗普在疫下一直漠視科學醫療建議，不僅本人拒絕和嘲笑戴口罩，上月更曾以記者聲音太小為由，連番要求對方在發布會上脫掉口罩。目前，已有1名記者疑因白宮提名活動中招，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於特朗普夫婦確診後，竟還自辯因有陰性檢測結果，故毋須在記者面前戴罩，實在令人震驚。

新冠病毒潛伏期一般長達14日，大部分人5天內出現病徵，故梅多斯仍有可能只是假陰性。據白宮官方說法，特朗普是周四晚確診，周五出現病徵，繼而坐直升機前往軍方醫院。特朗普昨日拍短片表示，感覺已大為改善，相信未來數日會是真正考驗。按醫學界觀察，部分人染病7至10天後才會出現極端免疫反應。

不過，對於特朗普的確診時間和現況，他身邊的官員和醫生屢屢前後矛盾、避重就輕，始終令各界滿腹疑團。梅多斯被揭周六曾私下放話，特朗普此前24小時的維生指數「極度惹人憂慮」。

特朗普主診醫生康利（Sean Conley）亦堅拒評論總統有否吸過氧氣，又或曾經有多高燒。相反，他周六公開表示，特朗普已確診72小時，其後才書面更正為第3天。據《紐約時報》引述白宮幕僚報道，特朗普周三、四已可能有病徵。若他真是周三已知染疫，便是明知故犯地在明尼蘇達和新澤西籌款活動向公眾播毒，恐招來更多批評。

源頭不明個案增 港人須保警惕

美國染疫和死亡人數雙雙冠絕全球，政界、尤其共和黨依然冒險拉攏數以千人，不戴口罩地為總統大選造勢，明顯極不負責任。港人在第三波疫情持續趨緩下，放鬆戒備，急於邀約知己好友群聚，一樣不可取，應引美國反面教材為鑑。

港人必須緊記，社區目前仍有隱形傳播鏈，在過去一星期的本地感染個案中，便有近半源頭不明，稍一不慎，大型感染群組隨時出現，令眼下的抗疫成果盡廢。

責任編輯：陳楚源