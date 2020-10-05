全球疫情反覆，不少傳染疾病專家都明言，在疫苗成功研發之前，民眾抗疫都不能掉以輕心。疫情除了改變我們的日常生活外，其實還有大家的理財習慣。

自從疫情於年初爆發以來，各行各業在社交阻離措施下難免大受打擊，零售、餐飲及旅遊一度近乎停擺，而經濟結構是一環扣一環的，其他行業也難獨善其身，裁員、減薪、放無薪假的新聞每天不絕於耳，失業率亦有攀升跡象。在本港經濟步入寒冬之際，究竟應該如何理財？以下是三個「疫市」理財小貼士。

1) 確保有足夠儲備

要制訂周詳的理財計劃，當然要為最壞的情況打算。對打工仔來說，最可怕的情況莫過於失業，尤其對家庭負擔較大的人士而言，除了水電煤等雜費和衣食住行外，還要肩負起子女教育、醫療開支，供樓還款等。

因此就算沒有疫情影響，都應該確保有現金作應急錢應付生活上必要開支，即使公司突然裁員，在轉職期間暫時沒有收入都毋須徬徨。實行儲蓄大計時，不少人會將用剩的金錢儲下來，這樣儲蓄效率便會下降，更好的做法是每月出糧後，先將部份資金儲起，然後扣除日常支出，剩下來的金錢才用作其他洗費，這樣便不用擔心「使大咗」。

2) 減少不必要消費 遠離負債

在預留應急錢之前，應當計算好日常生治各項瑣碎使費，較好的做法是制定每月開支明細，清清楚楚地按衣、食、住、行等不同範疇分類，一方面監察開支情況，另一方面卻能看清當中不必要的消費開支、負債。

其實在仔細分類之後，不難發現會有不必要的消費，又或者有很多使費用於社交娛樂之上。拿著每月明細再考慮會取捨開支，並且將省下的撥作應急錢。在可能的情況下，應盡量還清舊有的貸款，減少不必要利息支出，另外也應避免背負新債項。

3) 降低投資風險

其實當有足夠日常支出儲備，而多出來的金錢於今時今日又不能前往旅行，大可考慮以小本作低風險投資，為未來作多點準備。理財需要節流，更需要開源。很多人都會利用各種投資工具為自己的財富增值，實行「錢搵錢」，但如果莫視當中的風險，分分鐘會得不償失。尤其全球投資市場在疫情期間非常波動，經常大起大落，期望撈底買入，或博取短期反彈，最終可能未如理想。

因此，大家在逆境之時亦需要檢視一下本身的投資組合，視乎自己的風險承受能力，按財政狀況作出調整，盡量提高當中的流動性。至於涉及槓桿、借貸的投資工具更應三思而行，必先充分理解箇中風險。

投資涉及風險。

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