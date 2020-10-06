果然，中國八天長假，到處人山人海。正式放假前的九月三十日晚上，簡直是堵到離譜的離城高峰期，罕有連高鐵都出現不同程度的延誤。城市旅遊方面，上海是排名第一的內地遊目的地，網紅街武康路等過馬路的人像剛從大巴下來般聚眾。南京路步行街，因為一直改造，現伸延到和平飯店外灘路口，也滿街是人。

內地旅遊市場是否就促成內需經濟循環呢？

看看數字，去年僅上半年，中國境外遊旅行支出就達近一千三百億美元，即全年有近二千五百億美元，比前年有三成三的增長。那這超過二千五百億美元的市場，今年會全部退回中國內地市場嗎？

不容樂觀。旅遊業估計，今年八天假，內地旅遊人次會去到六億，但其實比去年七天假的同一黃金周的七點八億人次為少。雖然人在內地，去慣海外的人，並不表示就會去內地其他地方旅遊去替補。

當中，除了公共健康還是有擔心，出行信心未完全恢復外，也因為許多人（特別是高端消費者）一直對內地遊還是有點保留。一是因為內地遊的性價比不高，處處收門票，就算一般的住宿在旺季坐地起價，令人覺得不如慳番錢來等海外旅遊開通。消費水平的案例確是這樣：上海去一趟黃山，人均隨時去到二千多元人民幣（門票、索道、住宿、交通等），這差不多也是以前淡季去東南亞旅行的費用了。

另一樣是內地景點因遊客多了，所以旅遊陷阱也特別多。譬如今年特別流行到大西北，但敦煌又鬧出天價沙漠廁所醜聞，令遊客望而卻步。而敦煌、麗江、三亞，現在都差不多變成口碑最差強迫消費旅遊點。長假朋友圈晒圖顯示，更多朋友開始選擇較冷門的地方，如北疆、四川西部、雲南邊界、貴州等都成了新的熱點。