香港人工作忙碌，還要抽時間打點投資理財，實在談何容易，更諻論要花時間逐一分析全球各式各樣的資產，而參與基金投資或有助解決上述問題。簡而言之，基金就是集腋成裘，即是將眾多投資者的資金集合成一筆大資金，然後交由基金經理管理，基金經理會按早已定下的投資目標來投資。

基金投資的三大好處

投資基金一般有三大好處，首先是由於基金由專業的投資團隊管理，他一般對個別市場或投資產品具備豐富的投資知識及經驗，投資成效理論上較一般投資者為佳。

其次是投資團隊擁有較深入資訊，這是因為資產管理規模龐大，任何增減持行動足以影響股價，而且會就擬投資，和已投資的公司進行深入分析，甚至會與公司管理層定期會面，或實地考察公司業務。

最後一個好處，就是可以較低的入場門檻投資於不同地區或類別的資產，從而達至分散風險的效果。一隻基金通常視乎其投資目標，配置於於多隻股票或債券。然而，如果一般投資者要好像基金般買入大量資產，恐怕需要鉅額本金，但其實只要投資於符合投資者目標的基金，可有助解決這個問題。

投資前了解基金投資風格

較常見的基金分股票、債券及股債混合的平衡基金三類，另外又會按地區、行業及風險程度再加以劃分。投資基金前需要留意兩大成本：認購費及管理費，前者是分銷商（直接與投資者對口的單位，一般指銀行或劵商）向投資者收取的費用，通常為投資金額的3至5%，後者則是由基金公司每年收取，當中已包含管理基金所需的日常開支，大多數情況下，基金公司會在每天的資產淨值中扣除管理費，故投資者不需要另外付費。

不難想像，如基金未能跑贏大市，同時又涉及多項交易費用，或有機會侵蝕投資者的資本。另外，基金的自由度不及自己投資，因為買基金就是將投資的決策交予基金經理，投資者沒有操盤的權力，只能拿捏買賣基金的時機。因此投資基金前，仍是需要做足功課，例如了解基金過往表現、投資策略及基金經理的投資風格。

被動基金管理費用及好處

上述所指的都是主動基金，但市場上還有被動基金，亦即是指數基金。指數基金的持倉是追蹤某一特定指數，而基金經理的工作就不再是選股，而是確保基金倉位與指數相同。故此，基金的管理成本大幅下降，其管理費會較主動基金少。指數基金的優勢是能讓投資者按照自己的投資目標，選擇相應的市場，捕捉大市表現。對於擔心風險過於集中的投資者而言，指數基金可以說是一個較安全穩健的投資方法，因其涉獵多種證券，投資風險相對分散。不過，基金購入或出售相關指數成份股的價格、買賣時的市況等因素，都有機會影響基金表現，投資者因而需要承擔追蹤誤差的風險。在最壞情況下，基金價值或會大幅地少於您的投資金額。

隨時隨地靈活投資

要投資於主動基金或指數基金有很多方法，過往投資者需要親身到銀行分行才能認購基金，但近年來，部份銀行推出手機及網上的基金認購平台，客戶只需一機在手，隨時隨地也能投資基金。而且眼見投資成本昂貴，有銀行明白小本投資者的需要而降低投資門檻低至100元便可入手，同時精選多種指數基金及貨幣市場基金以供選擇。加上以月費模式收費，隨時可以無限次轉換基金，令缺乏投資經驗的投資者亦可以較少資金小試牛刀。

投資涉及風險。

了解更多: https://bit.ly/34asiPB



(資料由客戶提供)