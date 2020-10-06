不必華佗再世 白宮御醫要識閉口

特朗普感染新冠肺炎留醫，白宮「御醫」辛•康利（Sean Conley）向記者介紹總統病情，被指迴避問題，有所隱瞞。美國一些媒體包括有線新聞網絡（CNN），對這位白宮醫生頗不客氣，批評他只懂講特朗普「情況很好」、「一直有進展」之類，而沒有正面回答問題。

首次見記者被追問特朗普究竟有無接受氧氣治療，他硬是顧左右而言他。第二次記者會，醫療團隊才肯承認總統有這樣做，被問到為甚麼早前不透露，就解釋是「希望展現對特朗普身體情況的樂觀態度，強調並無隱瞞病情」。在我來說，結論即是有隱瞞病情，理由是展現樂觀態度，而不是沒有隱瞞病情。

另一件啼笑皆非的事，在康利首次記者會後，有一個「熟悉總統健康狀況的人士」在醫院外，要求以匿名方式（Off Record），向記者透露了不同信息，指特朗普上周五曾有一段時間生命徵象令人十分擔憂，而未來48小時將是關鍵。其後，有現場影片出了街，見到知情人士是誰，於是《紐約時報》索性公開其身份，就是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。這位仁兄現在可慘了，CNN報道特朗普對他這樣說話「大發雷霆」（furious）。

服侍特朗普，懂說話及何時閉口不說話，履歷表裏不能或缺，當他醫生都要。現任「御醫」康利，畢業於費城骨科醫學院（Philadelphia College of Osteopathic Medicine），屬於「整骨醫學」（Osteopathic Medicine）醫生，不要以為他幫人醫骨折外傷。美國正規醫學有兩種分支，佔據主導是看病徵對症下藥的「對抗醫學」（Allopathic Medicine）；另一種就是「整骨醫學」，和「骨科」一樣，醫生雖然都懂落藥治療，但會接受更多培訓，從而更好理解人體骨骼、肌肉與神經系統、以至生活方式和環境等，如何影響健康。這類醫生往往成為家庭醫生，除了開藥治病，還可以通過系統調理幫助復元，提供健康生活貼士等。

御醫「未夠班」 瘧疾藥防新冠受質疑

康利是軍醫，現役海軍中校，之前大部分時間在海軍擔任急救醫生，2014年去過阿富汗前綫。2018年，特朗普的前任「御醫」傑克遜（Ronny L. Jackson）派去當退伍軍人事務部部長，康利在傑克遜推薦下，坐上了白宮「御醫」之位，但據媒體收到的內部消息，他被指「未夠班」。雖然並非傳染病或呼吸科專家，正是在他介入下，特朗普今年5月開始將治療瘧疾的藥物「羥氯喹」，當作預防新冠肺炎的藥物服用和推廣，哪怕不少專家都懷疑這種藥的效用。

不知道這位整骨醫生，是否懂得醫特朗普的「縮骨卸膊」？但想深一層，也不能怪康利又識整骨，「口才」又了得。翻開歷史不論中外，哪個當國家領導人醫生的會口若懸河，將領導人健康這涉及國家機密的事毫無保留曝光？健康好都算了，身子差也公開，想人叫老闆下台？故此，「御醫」不必華佗再世，始終一個人叻得去邊，最緊要隊team。不過，說話就需要好似開刀那樣小心，識「講啲唔講啲」，深諳「避重就輕」的藝術，康利的前任上司傑克遜這方面就更上層樓了。

2018年1月，傑克遜還是白宮「御醫」，比康利更厲害，官至海軍少將，他負責特朗普就任總統以來首份體檢報告。根據報告，特朗普身高191厘米（6呎3吋）、體重239磅，老花150度，心跳、血壓均正常，只是身高體重指數（BMI）為29.9，達到了超重綫，但離肥胖綫的30低了一點點，不知是否刻意做靚個數，無論如何也需要減磅。

「御醫」的評價不吝讚美之詞，用傑克遜的說話，72歲的特朗普各項身體指標「趨於完美」，且「底子好、基因好」，完全可以勝任職務。他甚至還說：「如果過去20年食得健康點，特朗普或者能活到200歲。」

最自由國度「御醫」 說話需總統授意

作為舉世聞名的垃圾食品愛好者，不知道近年特朗普還有沒有吃兩個麥當勞巨無霸，和喝可樂當晚餐這種任性。昨天另一個任性行徑又來了，忽然離開醫院一會，乘車向支持者揮手；又發布視頻說感染新冠以來，是「一段非常有趣的歷程，學到很多。」遇着率性兼重形象的特朗普，加上大選關鍵期，美國這號稱全球最自由國度的「御醫」，和白宮幕僚長都沒有說話自由，需得到特朗普授意，似乎還是能夠體諒。

特朗普或許擺脫新冠的魔爪，卻墮進了塔西佗陷阱（Tacitus Trap）。這個得名於古羅馬歷史學家塔西佗的理論，意思是如果一個人失去公信力，無論再說甚麼、做甚麼，社會都只會給予負面評價。

特朗普坐車在醫院外兜了一陣，Twitter上的留言排山倒海，我看到的都在批評特朗普，戴上一個看似布製口罩，和特工同坐在一架全密封以防生化襲擊的座駕，是害死被迫同車的特工啊。他真的動輒得咎，抑或咎由自取？