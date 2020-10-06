捧高了李登輝 忘了蔣經國

李登輝2020年7月30日去世，9月19日舉行追思告別禮拜，骨灰定於10月7日下葬五指山國軍示範公墓特勳區。

看到電視機前面的追思禮拜畫面，感覺十分搞笑，為何由一群不承認中華民國的人，為一個不承認中華民國的人，覆蓋中華民國國旗，並安厝在五指山中華民國國軍公墓！？

蔡政府以最高規格舉辦葬禮，尊李為台灣「民主先生」、「民主之父」，筆者不同意這個稱呼給了李登輝。

試想像一下，如果沒有蔣經國提倡民主、啟動本土化，以及大量栽培本土人才，何來有李登輝？何來有今天的民進黨人士執政？

自李登輝去世後至今，整個台灣社會的輿論，幾乎一面倒吹捧李登輝，而沒有提到一點點蔣經國的歷史功績，甚至沒有感念蔣經國的隻字片語！為何如此禁聲不語？或許是在民進黨執政的綠色陰影籠罩下，都不敢發言表達自己的想法？一個不懂得感恩的人，他不會善良，一群不懂得飲水思源的族群，他們不會受到上天的祝福，最終也逃不過歷史公平的審判。

兩岸和平發展 蔣經國德政

蔣經國一手提拔李登輝，李也尊稱經國先生是他的導師；經國先生主政台灣時，建立安定繁榮和民主建設的基礎，交棒給李登輝。解除戒嚴、開放黨禁、開放報禁、開放探親及兩岸交流、推行民主化……，都是蔣經國的主張！怎麼這些種種德政，竟然成為了李登輝的功績？

回顧80年代至90年代大批國軍老兵返鄉（回大陸），緊接着是外省人回老家，然後是波瀾壯闊的台商湧向大陸投資設廠，這直接和間接的促進兩岸的和平，以及共同發展。

從歷史的角度審視台灣，真正的民主和繁榮創造者，實為經國先生，而非民進黨及台獨人士口中的李登輝。

蔡政府所謂的「寧靜革命」，說穿了，就是以權術的手段奪取政權。李登輝欺騙了蔣經國，也蒙騙了台灣人，包括國民黨內許許多多曾經支持他取得權位的人。

在蔣經國面前，他說一套：「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎能脫離中國大陸」、「中國人要幫中國人，台灣的民主化不是台獨，而是要協助中國大陸發展，謀求兩岸最大的幸福」，蔣經國在世的時候，李登輝所言所行都讓蔣經國點頭稱讚，給予極高的評價。

李借民主化之名 推動台獨

當蔣經國走了，他開始做自己的一套，以民主化之名，很有技巧的推動本土化運動，包裝了實質上的「台獨」，嚴重傷害了中華民族同胞的感情。所以有人說，「經國先生唯一的錯，就是錯信了李登輝。」

筆者想起一個真實故事：在70年代，有一次經國先生請李登輝吃西餐，有位朋友就站在餐廳一角，看着李登輝與經國先生進餐時，全程都只坐椅子三分之一，餐桌上的食物都留下二分之一，經國先生問李登輝為什麽只吃一半？李登輝畢恭畢敬、誠誠懇懇的回答：「這些食物太好吃了！我從來沒有吃過這麽美味的西餐，登輝想留下一半帶回家給母親吃。」經國先生聽了十分動容，覺得「自古忠臣必出孝子之門」。自此，經國先生對他的栽培更加不遺餘力。

李登輝由年輕時候一路走來，他的政治生涯全是靠着蔣經國的提拔，今天只看見台灣社會輿論一味將李登輝抬到至高的道德高地，卻看不到對經國先生的絲毫感謝、感念、感恩？一筆抹殺了嗎？就像抹殺外省人對台灣繁榮進步所做的一切貢獻一樣嗎？筆者觀察，真正的台灣「民主先生」、「民主之父」乃蔣經國當之無愧！

（文章只代表作者個人立場）

▲ 蔡政府以最高規格舉辦李登輝的葬禮，台灣輿論對李亦極度吹捧。圖為蔡英文於追思告別禮拜向遺像鞠躬。（中央社資料圖片）