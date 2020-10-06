舊衣改造助環保 創意重用添趣味

受新冠疫情影響，各地出口及資金流面臨危機，令人們棄置的舊衣無處可放，引致多種問題。疫下出現將舊衣改造的趨勢，不失為一種環保又有趣味的活動。

舊衣回收危機 倉庫堆積如山

英國紡織物回收協會（Textile Recycling Association）表示，當地布料回收價格在一個月內已由每噸130英鎊（約1,300港元）大跌至30英鎊（約300港元），這與疫下大批成衣零售店倒閉導致大批原材料及成品流入二手市場有關，而封關更進一步令原材料價格下跌，恐導致回收商缺乏回收誘因。有外媒稱，倫敦、洛杉磯等城市的二手衣物店，舊衣多得快放不下。

日本東京再生事業協會亦表示，當地舊衣回收主要出口至東南亞，但今年受疫情影響出口大減，倉庫已難容下大量舊衣，回收業界已停止回收，甚或需要貼錢焚化，因此呼籲民眾將舊衣留在家中。

本港有媒體報道指，舊衣回收業界在疫下出現危機，主因出口國家封關令大量舊衣物被迫暫存於倉庫內，資金無法流動，但仍需負擔倉庫租金，因此促請政府撥款援助、或提供空間以供暫時存放衣物，為業界紓困。新界多處已出現垃圾山，有人隨意大量棄置衣物等垃圾，或加劇鼠患等問題。

本港速食時裝問題一向嚴重，YouGov一項調查發現，29%成年人過去一年曾丟棄十多件衣服，39%表示曾將只穿過一次的衣服丟棄。這情況在網購經濟下尤其明顯，綠色和平一項調查指出，有4成人認為網購優惠日（例如雙十一）比平時更有購物衝動，並造成浪費，而網購衣物當中每4件會丟棄1件，推算港人每年丟棄至少580萬件網購衣物。

變身環保時裝 桌墊布購物袋

疫下想捐出衣櫃內的多餘衣物變得困難，令所謂創意重用（upcycling）成為趨勢，例如美國初創企業NeoThread專門善用回收的舊衣物及布料，按顧客喜好改造成環保時裝。舊衣物可用創意改頭換面，變成新款式，更可改造成其他家居日用品例如桌墊、布購物袋、地氈、手環、甚至壁畫。

以往物質不富裕的時候，一樣有賢妻良母，縫縫補補的說法。本港現有部分小店提供舊衣重塑服務，例如Fashion Clinic根據顧客的需要提供多種改造方案。六廠紡織文化藝術館在疫情期間亦曾推出紡織物再造工坊，教路將舊布料改造成小杯墊等藝術作品。

本港棄置的舊衣數量之多在平時或難以察覺，一場疫情即顯示消費無度的後果，購物狂不如善用疫下居家時間設法替舊衣變身，減少浪費。

▲ 本港棄置舊衣之多平時或難察覺，一場疫情即顯示消費無度的後果。圖為北角舊衣回收箱被衣物塞爆。（資料圖片）