延任「三重割席」 泛民應如何自處？

15名民主派立法會議員就會否按中央決定延任1年，以民意調查方式，找出泛民支持者取態來定去留，結果支持和反對兩邊均不過半。相關議員隨即宣布作出「政治決定」：留下來（唯獨同場宣布退黨兼退出政壇的陳淑莊除外）。

問題是民主派似乎並未明白他們的政治決定所附帶的代價與後果。皆因民主派今次的所謂「政治決定」，表面是決定留任，但實際是決定割席，而且還是3個層次的割席：

民調涉2560人 僅29%撑民主派

第一層次是跟抗爭派割席--這點從今次民調共2,560名合資格受訪者中，只得738人自稱是「民主派支持者」得以彰顯。假設這個比例反映香港現況，則民主派支持者只佔全港「在政治問題上願意表態」（即參與民調）的總人數28.8%。

然而，願意作政治表態的人未必全部是選民，是次民調的登記選民比例為86%。以此推算，則「可能投票予民主派」的選民為24.8%（即28.8% x 86%）。按照一貫以來（包括去年區議會選舉），全港大概有60%的非建制派選民之所謂「六四黃金比例」再推演，則目前有35.2%的選民，既反對建制派，亦不承認自己是民主派，也就是屬於激進派或抗爭派。

更值得留意的一點，是這35.2%的激進選民雖然佔「非建制派」的多數（近6成），但他們的聲音卻完全被排除在民調結果之外--這樣做的實質意義，就是「和勇不分」正式成為歷史：民主派不會考慮抗爭派看法，亦要求抗爭者不要「干預」泛民的做法。

至於第二層次的割席，乃是跟泛民本身部分支持者割席--留意參與民調的738名「民主派支持者」中，其實只得711人有明確表態（27人答「唔知」或「難講」）。坊間許多「47.1%支持Vs 45.8%反對留任」的報道，往往誤以為738是計算支持和反對比率的分母，但實際上應是711（738減去無明確表態的27人）。釐清這數字之目的，在於指出民主派所獲的民意授權（political mandate）不單不過半，更較許多報道的要低。

那45.8%反對泛民留任的「民主派支持者」，理論上應該是民主派議員集中招呼關心的對象：因為大部分民主派議員一開始便公開表明傾向留任，所以贊成他們留下來的人當中，不少本來就是所謂的「忠粉」、「鐵粉」；但反對留任而仍堅稱支持民主派者，縱是心裏不認同，卻依然對泛民不離不棄，所以仍願意參與民調，希望以自己的聲音，影響一眾議員之最終決定。

原則上，假如今次民調結果顯示「支持留任」的聲音過半，在尊重民主的前提下，反對一方的民主派支持者，還是會接受這個結果。

民意授權不足 仍一意孤「留」

然而，如今明明民意授權（mandate）不足，但泛民卻一意孤「留」，實際效果便等同跟這班苦口婆心、認為他們不應延任的支持者割席：無足夠民意認受，即按一己之意行事，且事涉自己獲益，而他們之前更曾經發聲明，嚴批政權作延任決定是「摧毁僅餘的民主自由，斷送幾代香港人的未來」-請問泛民還談甚麼民主？有甚麼原則？或者他們實踐的到底是哪種形式的民主？

由此，引伸出第三個層次之「民主黨與公民黨割席」--以上推算的24.8%「可能投票予民主派」的選民當中，由於只有47.1%支持留任，因此估計剩下來只有11.7%（24.8% x 47.1%）的選票屬於民主派。由於立法會地區直選一般而言要獲得6%的選票才可能當選，乃至得票8%至11%始勉強算安全，因此民主黨和公民黨極可能會因為爭奪這11.7%的選票而產生矛盾，繼而割席。

事實上，也不用待至明年選舉，單看上周公布民調結果的記者會，兩黨的分裂已十分清晰：明明民主黨強調今次的「政治決定」是參與民調的泛民議員要齊齊留守議會以團結戰綫云云，陳淑莊本人卻又有另一「政治決定」：採取截然不同取態，宣布全身而退，既充滿公民黨一直任由黨員「我自行我路」之味道，亦再次勾起《港區國安法》通過後不少資深政客「雞飛狗走」的逃跑印象。

可是縱然出現上述之「三重割席」，選擇留任的議員仍聲稱走抗爭路綫，民主黨主席胡志偉更揚言不應該分民主派和抗爭派，未有認清原先的同路人已分道揚鑣，未來只會有更多選票流失。

初選放大民粹 長遠恐致滅黨

民主派必須注意的關鍵，是不論透過早前的所謂「泛民初選」，還是這次以民調方式作黨團決定，這種由選民直接決定政黨重要去向的形式，勢必削弱政黨功能，並放大民粹聲音，長遠甚至導致滅黨。

耶魯大學的公開課程「現代世界的權力和政治」便旨在教導世人，以初選或民調方式作政治決定，往往令討論側重一邊，結果令激進勢力抬頭，於是社會更難達致共識而變得分化。例如美國民主黨的初選辯論，一般都不可能詳細討論共和黨的政策，於是把目標由「民主Vs共和」（亦即黨內一同訂出最有力迎擊對手的政策），變成民主黨內部不同派系的「政策對決」，結果必令激進派議題成焦點，而事後要10多名參選人收窄分歧，亦較一開始便進行黨內閉門商議更難。

透過民調替政黨作決定，也會出現相同情況：由於受訪者往往只會被問及是否贊成或反對某個建議（如泛民「去」或「留」），但建議背後的代價則不會詳細解釋，間接把回應者分裂成兩大陣營，於是愈激的聲音愈有影響力。

如何避免滅黨之災？泛民繼續激下去，毫無疑問會繼續流失選票予抗爭派。不放棄抗爭路綫，勢將迫使泛民走進死胡同。反而把自己的政治取態移向中間，才可凸顯留在議會的實際功用。尤其泛民如果能跟建制合作，提出改善政府政策的建議，轉型成「改革派」而非「攬炒派」，則明年選舉應該不用再被DQ。

▲ 在民意授權不足下，15名民主派立法會議員宣布延任，一意孤「留」。（資料圖片）