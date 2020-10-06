出口管制 有別「實體清單」

中芯國際面臨美國出口管制，與華為被列「實體清單」有所不同，前者的供應商可申請特殊出貨許可，後者則等於完全禁止。

中芯在公告指，經過多日詢問供應商後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例

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