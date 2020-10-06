出口管制 有別「實體清單」 中國版 2020/10/06 分享： 中芯國際面臨美國出口管制，與華為被列「實體清單」有所不同，前者的供應商可申請特殊出貨許可，後者則等於完全禁止。 中芯在公告指，經過多日詢問供應商後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 中芯遭美制裁 內地半導體業恐受挫 今日 中芯遭美制裁 內地半導體業恐受挫 中芯逆市挫 高盛：產能續擴張 今日 中芯逆市挫 高盛：產能續擴張 日企申請續供貨華為 美方仍未批 今日 日企申請續供貨華為 美方仍未批 最新專欄文章 更多 7成芯片靠進口 華力推國產化 2020/08/28 7成芯片靠進口 華力推國產化 南海角力焦點 何謂「九段綫」？ 2020/07/15 南海角力焦點 何謂「九段綫」？ 世衞大會 4大主要職能 2020/05/16 世衞大會 4大主要職能 為何綏芬河輸入病例最多？ 2020/04/14 為何綏芬河輸入病例最多？ 武漢封城 代價沉重卻可取 2020/04/08 武漢封城 代價沉重卻可取 中芯國際（00981） 中國 美國 華為 軍事 制裁 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入