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出口管制 有別「實體清單」

中國版 2020/10/06

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中芯國際面臨美國出口管制，與華為被列「實體清單」有所不同，前者的供應商可申請特殊出貨許可，後者則等於完全禁止。

中芯在公告指，經過多日詢問供應商後，知悉美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例

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