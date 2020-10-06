英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」

【本報訊】新冠肺炎重挫全球經濟，不少企業為慳成本，亦要解僱員工節流。最新一份研究指出，英國超過3成年輕人表示，他們已放棄找尋一份理想工作，疫下只求穩紮穩打，「任何工作」（any job）也願意做。

事實

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