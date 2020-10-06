英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 行政人員版 2020/10/06 分享： 【本報訊】新冠肺炎重挫全球經濟，不少企業為慳成本，亦要解僱員工節流。最新一份研究指出，英國超過3成年輕人表示，他們已放棄找尋一份理想工作，疫下只求穩紮穩打，「任何工作」（any job）也願意做。 事實 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 2020/10/05 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 2020/10/01 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 2020/09/30 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 2020/09/29 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 2020/09/28 Google員工多盼回辦公室 擬推混合工作模式選擇 日本 疫情 新冠肺炎 香港 肺炎 銷售 產品 音樂 表演 音樂會 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入