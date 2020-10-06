易賞錢「全城有賞」反應熱烈 儲印花換口罩期限延長

疫情對各行各業都造成影響，大家更加要好好支持香港經濟！黛安聽公關姊妹講，易賞錢「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞計劃，由9月中推出至今，短短2星期就帶動超過30萬人以行動支持社區，每分鐘高達13人同步喺大小商戶一齊消費。反應咁熱烈，易賞錢決定將儲印花換口罩期限延長至10月13日，大家可以繼續儲印花，繼續支持社區。

黛安知道，易賞錢前排連同300個大小商戶、近3,000個餐飲及零售點推出連串驚喜優惠，會員只要喺期限內到參與商戶，掃一掃二維碼就可以連接到優惠版面，即可享商戶為今次活動特設嘅專屬優惠。就好似溫野菜KABU PASS有9折、BYO自助烘焙製作甜品享7折、九龍海逸君綽酒店堂食85折等等。發掘完18區唔同優惠之後，仲有機會同時賺取電子印花，用嚟免費換口罩同優惠券㖭。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲分享，好感謝大家踴躍支持計劃，為連月低沉嘅經濟帶來新轉機。上星期佢仲親身到屈臣氏奧海城分店，為首批成功換領口罩嘅會員送上專屬驚喜獎賞，大家仲好熱心分享自己儲分秘訣，黛安都要學嘢先得！

本文轉載自《晴報》

▲ 倪文玲（右五）上周到屈臣氏奧海城分店為首批成功換領口罩嘅會員送上驚喜獎賞。