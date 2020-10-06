嚴防第四波疫情 你我都有責

本港連續第6天出現源頭不明個案，疊加市民在長假期間防疫鬆懈，不少專家擔心會引發第四波疫情。本地疫情反彈確實敲響警號，港府須對高風險場所加強巡查執法，票控違規的商戶和顧客，違法必須負上責任，防疫才有望事半功倍。

源頭不明個案增 限聚措施難鬆

港大公共衞生學院教授高本恩憂慮，第四波疫情可能已開始，因第三波疫情從未斷尾，連續數天都錄得源頭不明個案，而根據8個多月來的經驗，當社區出現感染個案，大家又沒做好社交距離措施，確診數字足以在一兩星期內急升。政府顧問專家許樹昌也預警，接連出現源頭不明個案，會演變成第四波疫情。

專家的擔憂是可以理解，尤其在剛結束的長假期，便出現酒吧違規通宵營業個案，近日多宗泰籍人士確診，一名患者曾到過酒吧，而該酒吧又牽涉兩宗源頭不明個案，令人擔心酒吧再次成為新感染群組。

不明源頭病例持續出現，絕非好現象，行政會議成員林正財認為情況令人擔心，相信社交措施暫時不能再放寬。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，市民在酒吧會除口罩飲酒閒聊，防疫意識較薄弱，政府不應再放寬酒吧的防疫措施，一旦出現酒吧群組個案，更可能要勒令酒吧停業。

酒吧是高風險場所，在新一輪個案未爆發成群組感染之前，政府若收緊酒吧的限聚措施，恐招來業界反彈，故當局應透過加強巡查，一旦發現業界違限聚措施，便要嚴厲執法，像日前破獲一間酒吧通宵營業，不但拘捕店主和職員，更票控涉案的143名顧客，目的是起阻嚇作用，既讓店主守法，同時亦要讓顧客知道違反限聚令也須負上責任。

酒吧高危多巡查 官商民齊出力

同時，港府也應嚴懲說謊，誤報資訊的人士，以收殺一儆百，讓他們知道謊報資料，隨時延誤控疫時機。昨天再有兩名泰籍女子確診和初步確診，當局追查時發現，初步確診者曾接觸早前已確診的另一名泰籍主婦，惟該主婦卻稱朋友已返回泰國，讓當局錯過及早追蹤與她有緊密接觸人士。

外地對疫下隱瞞或謊報資料人士嚴懲不貸。一名孟加拉人入境台灣時，在檢測呈陽性前曾撒謊說自己在機上一直穿着防護衣，結果被重罰15萬元新台幣（約逾4萬港元）。新加坡會對被驗出陽性的入境者查問很多問題，如來自何處、全程曾與誰接觸等，若不回答或蓄意誤報資料，最高可判監6個月和罰款1萬坡元（約5.7萬港元）。

不少市民都出現抗疫疲勞，大家都想盡快經濟和社會復常，若源頭不明個案無法清零，難以跟周邊地區磋商恢復通關，故各方都需要做好本份。

高風險場所最易出事，政府更應着力巡查檢控，而市民亦須忍耐，勿為短暫利益和歡愉而對防疫鬆懈，專家亦呼籲市民在長假後，多留家減少外出。大家務必要繼續同心協力抗疫，才有望做到社區清零，為經濟復常踏出關鍵一步。

責任編輯：黃鑠安